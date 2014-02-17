港报社评：输入外劳莫回避 还须广纳人才--经济日报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
财政司司长曾俊华昨指，土地和人力不足有碍香港发展。香港固有缺地之忧，而劳动力长期紧张，除基层工种缺人，需研究输入外劳，港府更要积极吸纳中高端人才，助创新科技发展。 近年香港经济续温和增长，惟失业率过去3年续低企在约3%水平，经济向好但失业率未再下降，反映香港已处充分就业状态，部分行业、个别工种更面临人手短缺。 且香港人力不足势续恶化，皆因总劳动人口将在2018年见顶回落，缺人问题压力更增，如建造业、安老等辛劳、厌恶性工种，纵提高待遇亦恐难聘得足够人手。首当其冲的固是商界，惟个别行业若因缺人而减慢发展，甚至舍香港转往其他地方拓展业务，势连累香港经济，不利港人提高薪酬待遇，尤其恐损害基层就业机会。 因此，香港发展要向前行，就不能再回避输入外劳问题。惟港人担心外劳影响饭碗亦非无理，港府实责无旁贷，如按个别行业、个别工种实际需要，分阶段输入劳工，并密切监察市场薪酬变化，适时调整输入劳工数量，既助工商界解人手之困，亦纾港人忧心。 除研究输入外劳缓解基层工种人手短缺，港府亦须积极吸纳中高端人才。惟相对如新加坡、上海等对手，香港吸引国际人才显较被动消极，港府须积极在国际宣传，主动招揽国际中高端人才来港，并设法解决他们最关注的子女教育、空气污染等问题，才能提升香港招才吸引力。 香港已是国际级都会，但有条件做得更好，关键是不能因土地和人力制约，故步自封，否则恐在激烈的区域竞争中不进则退，令香港难再领先，反变落后。(A10)
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12