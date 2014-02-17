港报社评：输入外劳莫回避 还须广纳人才--经济日报2月17日

财政司司长曾俊华昨指，土地和人力不足有碍香港发展。香港固有缺地之忧，而劳动力长期紧张，除基层工种缺人，需研究输入外劳，港府更要积极吸纳中高端人才，助创新科技发展。 近年香港经济续温和增长，惟失业率过去3年续低企在约3%水平，经济向好但失业率未再下降，反映香港已处充分就业状态，部分行业、个别工种更面临人手短缺。 且香港人力不足势续恶化，皆因总劳动人口将在2018年见顶回落，缺人问题压力更增，如建造业、安老等辛劳、厌恶性工种，纵提高待遇亦恐难聘得足够人手。首当其冲的固是商界，惟个别行业若因缺人而减慢发展，甚至舍香港转往其他地方拓展业务，势连累香港经济，不利港人提高薪酬待遇，尤其恐损害基层就业机会。 因此，香港发展要向前行，就不能再回避输入外劳问题。惟港人担心外劳影响饭碗亦非无理，港府实责无旁贷，如按个别行业、个别工种实际需要，分阶段输入劳工，并密切监察市场薪酬变化，适时调整输入劳工数量，既助工商界解人手之困，亦纾港人忧心。 除研究输入外劳缓解基层工种人手短缺，港府亦须积极吸纳中高端人才。惟相对如新加坡、上海等对手，香港吸引国际人才显较被动消极，港府须积极在国际宣传，主动招揽国际中高端人才来港，并设法解决他们最关注的子女教育、空气污染等问题，才能提升香港招才吸引力。 香港已是国际级都会，但有条件做得更好，关键是不能因土地和人力制约，故步自封，否则恐在激烈的区域竞争中不进则退，令香港难再领先，反变落后。(A10)