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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:14 BJT

港报社评：全票制违基本法原意 梁爱诗应审慎提方案--明报2月17日

基本法委员会副主任、前律政司长梁爱诗1月下旬在某政改座谈会上提出，提名委员会可以采用「全票制」投票选出2至4名候选人，这个安排可令每名候选人都获得过半数提名委员会成员的支持，较能体现提名委员会的集体意志。

梁爱诗在报章专访中提到，普选特首已是很大变化，提委会组成及候选人数目，不应有太大改变，以保持稳定性。如果提委会的组成没有重大改变，继续由工商金融界、专业界、劳工社福宗教界及政治界四大界别，以机构票和个人票混杂的方式，由20多万香港选民选出1200名委员，这就意味以工商界和香港左派为主体的建制阵营可以控制整个提名程序。

《基本法》附件一既要求特首选委会按四大界别产生，每个界别占的名额均为1/4，同时又要求每个界别产生的每名委员只可提出一名候选人，因为希望每个界别属意的人选都有机会当候选人。

如果当初《基本法》规定特首选委会采用全票制，工商金融界的大老板以及他们在专业界的伙计或拍档们，加上他们资助的机构，还有一些他们在政治界的代理人，加起来已经接近一半委员，只要再游说部分委员，便能组成一个占选委会50%委员以上的利益集团，彻底操控特首选举。全票制的特点就是这样，掌握过半数委员就掌握投票结果，投票选1个候选人是这样，选3至4个候选人也一样。

梁爱诗是基本法委员会副主任委员，我们希望她提出任何普选提名安排让公众讨论前，可以深思熟虑，避免引起不必要的误解，令本来已经极富争议的普选讨论更难达成共识。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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