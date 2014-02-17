港报社评：全票制违基本法原意 梁爱诗应审慎提方案--明报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
基本法委员会副主任、前律政司长梁爱诗1月下旬在某政改座谈会上提出，提名委员会可以采用「全票制」投票选出2至4名候选人，这个安排可令每名候选人都获得过半数提名委员会成员的支持，较能体现提名委员会的集体意志。
梁爱诗在报章专访中提到，普选特首已是很大变化，提委会组成及候选人数目，不应有太大改变，以保持稳定性。如果提委会的组成没有重大改变，继续由工商金融界、专业界、劳工社福宗教界及政治界四大界别，以机构票和个人票混杂的方式，由20多万香港选民选出1200名委员，这就意味以工商界和香港左派为主体的建制阵营可以控制整个提名程序。
《基本法》附件一既要求特首选委会按四大界别产生，每个界别占的名额均为1/4，同时又要求每个界别产生的每名委员只可提出一名候选人，因为希望每个界别属意的人选都有机会当候选人。
如果当初《基本法》规定特首选委会采用全票制，工商金融界的大老板以及他们在专业界的伙计或拍档们，加上他们资助的机构，还有一些他们在政治界的代理人，加起来已经接近一半委员，只要再游说部分委员，便能组成一个占选委会50%委员以上的利益集团，彻底操控特首选举。全票制的特点就是这样，掌握过半数委员就掌握投票结果，投票选1个候选人是这样，选3至4个候选人也一样。
梁爱诗是基本法委员会副主任委员，我们希望她提出任何普选提名安排让公众讨论前，可以深思熟虑，避免引起不必要的误解，令本来已经极富争议的普选讨论更难达成共识。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12