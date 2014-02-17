港报社评：“盲抢地”不如多打地底主意--星岛日报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
财政司司长曾俊华分析香港经济增长落后于新加坡，是由于缺地又缺人。香港不可能像新加坡般大量输入外地劳工，填海造地又受到种种掣肘，但是仍然可以在「地尽其用」方面多下工夫，包括进行地底发展。
输入外劳和填海，在香港都是敏感议题，但在缺人缺地的情况下，香港不能不正视，酌量放宽。政府正搜罗可用作建屋的土地，包括提高发展密度，把政府和社区土地改为住宅用途，有人又提议打郊野公园的主意，遭批评为「盲抢地」。
除了地面发展，香港的地底发展尚有极大的发掘空间。政府计画利用岩洞，把污水处理厂等设施搬进去，空出地皮作商业或住宅发展，只属皮毛，近来研究在铜锣湾、尖沙嘴西、跑马地及金钟连湾仔发展地下城，进一步善用地底发展潜力。
现时游客「逼爆」广东道和铜锣湾，在这一带发展地下商场，不愁没有客流，同时有助分担地面的人流负荷。政府在市中心闹区发展地下城，好处是确保人流，掣肘是可能涉及大量私人业权，以及要规避大量地底基建设施和桩柱，较少掣肘的维园和九龙公园地底因此成为热门。
除了发展商场，政府还可以考虑把多层公众停车场搬去地底。这样可以释放大量地面空间，用作商住和公共设施。
政府除了向现存市区地底打主意，日后可以在新发展区的规划阶段，即构想适合地底发展的地方，例如交通枢纽、零售和饮食消费旺点，预留空间发展地底商场，并且因应预计的车流需要，预留空间作地底多层停车场之用，在铺设基建设施时作出配合，提升每幅地皮可以利用的空间。(A03)
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12