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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:16 BJT

港报社评：“盲抢地”不如多打地底主意--星岛日报2月17日

财政司司长曾俊华分析香港经济增长落后于新加坡，是由于缺地又缺人。香港不可能像新加坡般大量输入外地劳工，填海造地又受到种种掣肘，但是仍然可以在「地尽其用」方面多下工夫，包括进行地底发展。

输入外劳和填海，在香港都是敏感议题，但在缺人缺地的情况下，香港不能不正视，酌量放宽。政府正搜罗可用作建屋的土地，包括提高发展密度，把政府和社区土地改为住宅用途，有人又提议打郊野公园的主意，遭批评为「盲抢地」。

除了地面发展，香港的地底发展尚有极大的发掘空间。政府计画利用岩洞，把污水处理厂等设施搬进去，空出地皮作商业或住宅发展，只属皮毛，近来研究在铜锣湾、尖沙嘴西、跑马地及金钟连湾仔发展地下城，进一步善用地底发展潜力。

现时游客「逼爆」广东道和铜锣湾，在这一带发展地下商场，不愁没有客流，同时有助分担地面的人流负荷。政府在市中心闹区发展地下城，好处是确保人流，掣肘是可能涉及大量私人业权，以及要规避大量地底基建设施和桩柱，较少掣肘的维园和九龙公园地底因此成为热门。

除了发展商场，政府还可以考虑把多层公众停车场搬去地底。这样可以释放大量地面空间，用作商住和公共设施。

政府除了向现存市区地底打主意，日后可以在新发展区的规划阶段，即构想适合地底发展的地方，例如交通枢纽、零售和饮食消费旺点，预留空间发展地底商场，并且因应预计的车流需要，预留空间作地底多层停车场之用，在铺设基建设施时作出配合，提升每幅地皮可以利用的空间。(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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