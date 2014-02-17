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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:18 BJT

港报社评：香港“有工无人做”需适当输入外劳--文汇报2月17日

财政司司长曾俊华在网志中表示，亚洲四小龙之中，以新加坡的经济增长最快，但该国大量输入外劳，香港要作取舍。香港面对一些行业和工种人手紧缺以至窒碍经济发展的情况，应尽快研究在不影响本地工人就业和合理收入水平下，适当输入外劳。

香港面对缺人缺地的困难，人力供应不足将阻碍香港发展，如香港经济要维持高增长，社会就要在输入外劳取得共识，并作出适当取舍。新加坡大量输入外劳已成为该国经济增长优势。当然，香港经济不能与新加坡经济简单比较，但新加坡输入外劳的成功经验值得香港借鉴。

政务司司长、人口政策督导委员会主席林郑月娥不久前指出，香港劳动人口将在2018年出现负增长，生产力难以进一步提升，将未能维持每年4%的经济增长，有必要优化现有人口政策，包括研究如何在不损害本地工人利益的前提下，因应需求输入更多外劳。

现时香港建造、零售、饮食及长者护理等行业都面对「有工无人做」的情况。在不损害本地工人利益的前提下，如何能够令现时输入劳工机制更有效、更能切合香港经济发展的需要，是需要研究的课题。中环及湾仔绕道和东区走廊连接路工程超支严重，初步估计总超支成本之中，人工占约30%、逾21亿元。香港未来数年建造业人手短缺的情况将会持续。因此，不应一刀切反对输入外劳，对一些「有工无人做」的行业和工种，应适当输入外劳。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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