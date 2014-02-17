港报社评：香港“有工无人做”需适当输入外劳--文汇报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
财政司司长曾俊华在网志中表示，亚洲四小龙之中，以新加坡的经济增长最快，但该国大量输入外劳，香港要作取舍。香港面对一些行业和工种人手紧缺以至窒碍经济发展的情况，应尽快研究在不影响本地工人就业和合理收入水平下，适当输入外劳。
香港面对缺人缺地的困难，人力供应不足将阻碍香港发展，如香港经济要维持高增长，社会就要在输入外劳取得共识，并作出适当取舍。新加坡大量输入外劳已成为该国经济增长优势。当然，香港经济不能与新加坡经济简单比较，但新加坡输入外劳的成功经验值得香港借鉴。
政务司司长、人口政策督导委员会主席林郑月娥不久前指出，香港劳动人口将在2018年出现负增长，生产力难以进一步提升，将未能维持每年4%的经济增长，有必要优化现有人口政策，包括研究如何在不损害本地工人利益的前提下，因应需求输入更多外劳。
现时香港建造、零售、饮食及长者护理等行业都面对「有工无人做」的情况。在不损害本地工人利益的前提下，如何能够令现时输入劳工机制更有效、更能切合香港经济发展的需要，是需要研究的课题。中环及湾仔绕道和东区走廊连接路工程超支严重，初步估计总超支成本之中，人工占约30%、逾21亿元。香港未来数年建造业人手短缺的情况将会持续。因此，不应一刀切反对输入外劳，对一些「有工无人做」的行业和工种，应适当输入外劳。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12