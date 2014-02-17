全球贸易：美日双方将在下轮贸易对话中寻求解决汽车和农业等症结问题

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透华盛顿2月15日 - 美国贸易代表周六在经过高层对话后表示，美国和日本将在下轮环太平洋贸易协定中寻求在农业和汽车等症结问题上找到共同点。
在华盛顿会晤日本经济财政大臣甘利明之后，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，两国同意在下周新加坡跨太平洋贸易伙伴谈判中争取达成全面协定。
“弗罗曼代表和甘利明先生一致认为，美日在农业以及其他市场准入和规则问题上缩小差异是十分重要的，”弗罗曼办公室在一份声明中称。
无法立即联系到甘利明的发言人置评。会晤前，日本媒体引述其谈话称，美国和日本是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的最大经济体，两国就争议问题达成妥协，是新加坡会议达成广泛协定的关键。
美国曾希望在去年年末达成TPP，该协定的宗旨是降低成员国之间的关税并在一系列其他问题上设定共同标准。
但包括日本对大米等敏感农产品实施保护政策等问题仍然构成障碍，美国汽车商也担心将面临更多来自日本的冲击。
弗罗曼指出，“与日本取得满意结果，包括美国汽车以及农业问题，这仍是重中之重。”
其他参与TPP谈判的国家包括澳洲、文莱、智利、加拿大、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南。2月22日将在新加坡召开部长级会议。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12