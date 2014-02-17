日本经济：受内需推动，日本经济稳步好转--甘利明

台湾金融：4月民众经济与就业乐观指数连三月攀升，拉升消费意愿--国泰金
路透台北4月17日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周一指出，4月经济与就业乐观指数连三月攀高，拉升消费意愿，其中民众的景气乐观现况指数及景气展望乐观指数均连三月大幅攀升至2015年7月以来新高。
路透东京2月17日 - 日本经济财政大臣甘利明周一表示：
* 日本经济稳步好转，受内需推动
* 消费料维持上行趋势，得益于消费税上调前的需求
* 经济复苏趋势料将持续
* 鉴于新兴市场经济体近期状况，政府将密切关注金融市场走势及其影响
* 企业获利改善将维持资本支出升势
* 政府将稳步采取措施，以实现经济的良性循环
* 希望春季劳资协商能提高薪资
* 需密切关注海外经济形势(完)
路透台北4月17日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周一指出，4月经济与就业乐观指数连三月攀高，拉升消费意愿，其中民众的景气乐观现况指数及景气展望乐观指数均连三月大幅攀升至2015年7月以来新高。
路透上海4月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.07%至93.12；SDR篮子指数微跌至95.22，BIS篮子指数微跌至94.05 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.80%，SDR篮子指数跌0.30%，BIS指数跌2.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8785 -45 欧元 7.3025 78 日圆 6.3491 -355 港元 0.8849 -6 英镑
路透4月16日 - 知情消息人士周日称，中国安邦保险集团将让以16亿美元收购美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)的协议终止，因无法获得所需的全部监管批准。