版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 17日 星期一 10:07 BJT

日本经济：受内需推动，日本经济稳步好转--甘利明

路透东京2月17日 - 日本经济财政大臣甘利明周一表示：

* 日本经济稳步好转，受内需推动

* 消费料维持上行趋势，得益于消费税上调前的需求

* 经济复苏趋势料将持续

* 鉴于新兴市场经济体近期状况，政府将密切关注金融市场走势及其影响

* 企业获利改善将维持资本支出升势

* 政府将稳步采取措施，以实现经济的良性循环

* 希望春季劳资协商能提高薪资

* 需密切关注海外经济形势(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐