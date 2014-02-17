日本经济：受内需推动，日本经济稳步好转--甘利明

《独家新闻》中国安邦收购信保人寿料将以失败告终--消息人士

路透4月16日 - 知情消息人士周日称，中国安邦保险集团将让以16亿美元收购美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)的协议终止，因无法获得所需的全部监管批准。