美国金融：外国银行将面临美联储更严苛的资本规定，在美营运成本将升高

路透华盛顿2月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周签署新的资本规定时，看来不致对外国银行要求放宽资本规定的要求作出重大退让，而外国银行此刻益发认清在美国营运的成本将节节高升的事实。

美联储将会要求外国银行在美国所持有的资本，必须和当地银行一样多。美联储将于周二召开理事会。

外界担心欧洲和亚洲监管者万一必须对其银行纾困时，会把美国子公司的优先顺序列为较低，如此一来美国纳税人必须负担其纾困的费用。而美联储的改革即旨在化解上述疑虑。

在华尔街有庞大业务的外国银行，像是德意志银行 和巴克莱 的反对声浪最大，因为这意味着它们必须从欧洲调动高昂的资本。

然而，负责金融监管的美联储理事塔鲁洛几未暗示美联储会退让，金融业则预期不致出现大幅度的变化。

“(他)当然不会暗示他们会比较宽容，至少对最大的几家机构是如此，”法律公司Debevoise & Plimpton负责银行监管的合伙人Greg Lyons表示。

美联储对此则不愿置评。

欧洲和美国对于规定如何适用于海外银行部门争执不下，而美联储的计划，以及其更严格解读全球适用的资本规定，则加深了彼此的鸿沟。

美联储的提案要求最大几家外国银行必须在美国设立中介控股公司，而且在资本、杠杆和其他要求方面须等同于美国银行控股公司。