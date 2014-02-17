《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透北京2月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(2月17日-2月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 5年 固息续发债 2/12-2/17 2014年第1期首次续发 进出口行 50 2年 固息金融债 周一 60 3年 固息增发债 周二 今年第二期的增发债 60 5年 固息增发债 周三 今年第三期的增发债 农发行 50 3年 固息金融债 周三 50 5年 固息金融债 周三 50 7年 固息金融债 周四 国开行 至多310 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 2014年第1-5期增发债 进出口行 至多60 2年 固息增发债 周五 今年第五期的增发债 财政部 280 7年 固息续发债 2/20-2/24 2014年第3期首次续发 ======================================================================================= 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -- --
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12