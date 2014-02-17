中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限九个月

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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路透上海2月17日 - 中国财政部周一公告称，将于周四(20日)实施今年第三期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，存款期限九个月，计划存款量500亿元人民币。
刊登在财政部网站的公告显示，本次国库现金定期存款，起息日为2月20日，到期日为11月20日。具体招投标时间为2月20日上午9点至9点30分。
今年此前已进行的两期招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
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900
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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