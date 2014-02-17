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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:45 BJT

****《港报快速浏览》--2月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：香港“有工无人做”需适当输入外劳--文汇报                          
 港报社评：“盲抢地”不如多打地底主意--星岛日报                              
 港报社评：全票制违基本法原意 梁爱诗应审慎提方案--明报                       
 港报社评：输入外劳莫回避 还须广纳人才--经济日报2月17日                      
 港报社评：屋荒源于供应不足 实施租管无济于事--信报                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：炒业绩选和黄海螺--经济日报2月15日                             
 港报财经评论：港股短期三问--信报2月17日                                     
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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