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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:56 BJT

金属期市：伦铜创11日高点，因美国疲软数据推动美元下跌

美元兑一篮子货币 跌至1月1日以来最低。

美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度表明美国经济今年开局乏力。

德国和法国第四季经济成长较预期强劲，推动欧元区该季复苏加速，尽管仍有风险存在，但2014年经济有可能更为强劲。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和货币经理人在铜期货和选择权上面的净空头增加8,691口至15,792口，创12月8日当周以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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