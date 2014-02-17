《焦点》政治和美联储等诱因可能再度掀起新兴市场风暴

**储备下滑**

尼日利亚(奈及利亚)也是硬货币储备逐渐枯竭的新兴经济体之一--过去一年下降7%。

截至1月的一年，17个重要新兴经济体中，包括俄罗斯、南非和印尼等11个经济体的储备都见下降，因曾经盛极一时的投资资金流入日益缩减，且对中国贸易也下滑。

而这又连带削弱央行在紧张局面下支撑本币的能力。

CrossBorder Capital总经理Michael Howell表示，近来中国经济数据欠佳提醒投资者，许多新兴市场对这个全球第二大经济体是相当敏感的。

“危机结束了吗？还没有。新兴市场实质汇率必须进一步下降。”Howell称。

“你会因为哪块香蕉皮而摔跤？我相信可能是中国的疲弱数据，抑或外汇储备开始大幅减少的迹象。”

他指出英国和美国从1930年代大萧条复苏的速度，都比首重货币纪律的法国要快。

那可能蕴酿出新兴市场新一轮以邻为壑的货币竞贬。哈萨克斯坦或许已经开始了，哈萨克斯坦货币腾格(tenge)受其重要贸易伙伴俄罗斯卢布疲弱的刺激，本周重贬19%。

“1930年代历历在目的教训告诉我们，本币率先贬值的国家，会最快脱困。哈萨克斯坦正循着这套剧本走。”Howell说。

**引爆点**

美联储12月开始削减刺激举措规模，目前为止尚未大幅推高美国公债收益率 ，该收益率仍在去年5-6月水准下方。

但那或许只是因为削减购债的实质效应尚未显现，因随着经济复苏和美国预算赤字缩减，美国财政部也减少发债。

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力指出，相较整体债券发售数量，美联储每月购债规模降至550亿美元之前，都不会显现实际影响。