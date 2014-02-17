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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:40 BJT

《中国2014年国债发行中标明细表》--2月17日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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  一期      1/6      5       4.47%     4.52%       100        3.00
 *续发     2/12      5       4.1028%   4.15%       280        1.68
                        (中标参考收益率)
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  二期      1/8      1       4.04%     4.17%       100        3.94  
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  三期      1/15     7       4.44%     4.56%       100        4.59
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 2013年18期 1/22    10       4.4483%   4.51%       240        1.90
 第三次续发         (中标参考收益率，票面利率为4.08%)
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  合计                                             820
    
 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
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 暂无
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  合计                                   (完) 
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2013年国债发行中标明细表请点选 

 (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)
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