香港经济：土地人力短缺将窒碍经济发展，冀社会平衡取舍--财政司司长

路透香港2月17日 - 香港财政司司长曾俊华表示，劳动力和土地是未来香港经济发展的主要限制，这两方面的供应不稳定，将会窒碍经济发展；做好土地、人力的供应，政府责无旁贷，希望社会能取得共识，作出适当的取舍和平衡。

正如其他发达经济体，香港也正面对人口老化的问题，政府此前预期，本地劳动力将于2018年见顶，此后将进入一个长期下跌的时期。目前多个行业例如建筑、饮食业等均面对劳动人手短缺的问题，但社会上对于输入劳工这个话题意见莫衷一是。

曾俊华在其个人网志(here)撰文称，虽然香港过去10年的经济表现算是不错，与亚洲四小龙的南韩和台湾相比并不逊色。但在四小龙中，最为突出的是新加坡，在较高的发展水平上，有高速增长（约6%）。新加坡在过去10年大量输入高中低层次的人材，现时有超过120万外来劳工，占工作人口超过三分之一。另外新加坡也大量填海造地，过去10年土地增加了差不多30平方公里。

“新加坡这种增长模式，相信香港市民不一定会接受，我们当然不能把这些政策原封不动地照搬来香港。”曾俊华说。

但他表示，香港正面对缺人缺地的困难。土地供应不足导致商住楼价租金上升；餐厅人手不足，食物迟迟未到的情况，屡见不鲜。近月使用机场的旅客，可能觉得等待行李的时间比以前长，因为搬运行李的地勤人员不足。建筑、护理、零售等多个行业皆有不同程度的人手短缺。

“劳动力和土地是两个最重要的生产要素（factors of production），是未来香港经济发展的主要限制。这两方面的供应不稳定，将会窒碍我们的经济发展。”他指出。

他续说，做好土地、人力的供应，政府责无旁贷，但市民的支持和谅解同样重要，否则政府提出的各项造地计划和增加劳动力的政策，都会难以落实，故希望社会可以取得共识，作出适当的取舍和平衡。

曾俊华表示，相对而言，我对香港产业优势有相当信心。同样的四大支柱产业（金融业、贸易及物流业、旅游业和工商业支援及专业服务业），今天的内涵和10年前，已经有了不少转变，变得更高增值、更多元化。

此外，其他产业也稳步发展。他表示，文化创意产业已经有一定规模，在区内也有一定优势。最近亦多了风险基金和天使基金进驻香港，初创企业也愈来愈活跃，加上大学科研成果转移增加，希望未来创新和科技可以成为香港经济的另一股新动力。