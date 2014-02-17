香港经济：土地人力短缺将窒碍经济发展，冀社会平衡取舍--财政司司长

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 香港财政司司长曾俊华表示，劳动力和土地是未来香港经济发展的主要限制，这两方面的供应不稳定，将会窒碍经济发展；做好土地、人力的供应，政府责无旁贷，希望社会能取得共识，作出适当的取舍和平衡。
正如其他发达经济体，香港也正面对人口老化的问题，政府此前预期，本地劳动力将于2018年见顶，此后将进入一个长期下跌的时期。目前多个行业例如建筑、饮食业等均面对劳动人手短缺的问题，但社会上对于输入劳工这个话题意见莫衷一是。
曾俊华在其个人网志(here)撰文称，虽然香港过去10年的经济表现算是不错，与亚洲四小龙的南韩和台湾相比并不逊色。但在四小龙中，最为突出的是新加坡，在较高的发展水平上，有高速增长（约6%）。新加坡在过去10年大量输入高中低层次的人材，现时有超过120万外来劳工，占工作人口超过三分之一。另外新加坡也大量填海造地，过去10年土地增加了差不多30平方公里。
“新加坡这种增长模式，相信香港市民不一定会接受，我们当然不能把这些政策原封不动地照搬来香港。”曾俊华说。
但他表示，香港正面对缺人缺地的困难。土地供应不足导致商住楼价租金上升；餐厅人手不足，食物迟迟未到的情况，屡见不鲜。近月使用机场的旅客，可能觉得等待行李的时间比以前长，因为搬运行李的地勤人员不足。建筑、护理、零售等多个行业皆有不同程度的人手短缺。
“劳动力和土地是两个最重要的生产要素（factors of production），是未来香港经济发展的主要限制。这两方面的供应不稳定，将会窒碍我们的经济发展。”他指出。
他续说，做好土地、人力的供应，政府责无旁贷，但市民的支持和谅解同样重要，否则政府提出的各项造地计划和增加劳动力的政策，都会难以落实，故希望社会可以取得共识，作出适当的取舍和平衡。
曾俊华表示，相对而言，我对香港产业优势有相当信心。同样的四大支柱产业（金融业、贸易及物流业、旅游业和工商业支援及专业服务业），今天的内涵和10年前，已经有了不少转变，变得更高增值、更多元化。
此外，其他产业也稳步发展。他表示，文化创意产业已经有一定规模，在区内也有一定优势。最近亦多了风险基金和天使基金进驻香港，初创企业也愈来愈活跃，加上大学科研成果转移增加，希望未来创新和科技可以成为香港经济的另一股新动力。
曾俊华说，不认为香港过去良好的经济表现是结构性的。经济表现总是周期性的，而且不同的产业可以有不同的周期。因为四大支柱的周期不一样，当一、两支柱表现较差时，另外的支柱可以协助支撑香港经济，减少就业市场受到的影响。所以，政府重视这四大支柱有其原因，不应被视为只懂“吃老本”。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12