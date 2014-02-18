台湾货币市场：2月18日及本提存期资金预期变化一览表

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透台北2月18日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期881.5亿台币。
--公债付息92甲3期11息16.25亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆1,973.55亿台币：(单位：亿台币)
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
02/25 1,002.25
02/26 2,288.20
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
03/03 2,495.00
--公债还本付息63.6830075亿台币
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期200亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选