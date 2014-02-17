台湾汇市：台币盘初趋升，美国制造业数据疲软不堪

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北2月17日 - 台币兑美元 周一盘初趋升，跟随韩元走强。汇银人士指出，美国因恶劣天候令制造业产出创逾四年半最大降幅，美元走弱，盘初见外资汇入。
交易员表示，尽管盘初贸易商、外资买卖两方皆有承做，但随后外资加大汇入力道，令台币逼近30.250附近。
〞最近是美元偏弱，外资早上有一点汇入，30.250这里是观察的指标，〞一位本地小型民营银行交易员表示。
也有另一家小型商银的交易员认为，盘初的交投平稳，预估今日主要的成交区间在30.200-30.290。
本地时间10:07，台湾股市 涨0.21%，报8,531.67点。韩元/美元 报1,059.90/1,060.30，上日收在1,063。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.245-30.280，上日台币实质交易区间主要在30.280-30.306。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.175/30.181左右，上日纽约盘收在30.180。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元/美元升破1,060之后可能挑战1,055，关注其升势
* 上周五外资单日创近百亿买超，观察后续动向
* 近期缺乏国际重要数据引领，台币波动料趋向平稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.200-30.280
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路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12