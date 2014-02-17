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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:22 BJT

台湾汇市：台币盘初趋升，美国制造业数据疲软不堪

路透台北2月17日 - 台币兑美元 周一盘初趋升，跟随韩元走强。汇银人士指出，美国因恶劣天候令制造业产出创逾四年半最大降幅，美元走弱，盘初见外资汇入。

交易员表示，尽管盘初贸易商、外资买卖两方皆有承做，但随后外资加大汇入力道，令台币逼近30.250附近。

〞最近是美元偏弱，外资早上有一点汇入，30.250这里是观察的指标，〞一位本地小型民营银行交易员表示。

也有另一家小型商银的交易员认为，盘初的交投平稳，预估今日主要的成交区间在30.200-30.290。

本地时间10:07，台湾股市 涨0.21%，报8,531.67点。韩元/美元 报1,059.90/1,060.30，上日收在1,063。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.245-30.280，上日台币实质交易区间主要在30.280-30.306。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.175/30.181左右，上日纽约盘收在30.180。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元/美元升破1,060之后可能挑战1,055，关注其升势

* 上周五外资单日创近百亿买超，观察后续动向

* 近期缺乏国际重要数据引领，台币波动料趋向平稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.200-30.280

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