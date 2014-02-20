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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 11:52 BJT

台湾汇市：1月台币实质有效汇率指数连四个月下滑，仍低于韩元--BIS

路透台北2月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年1月台币实质有效汇率(REER)指数为100.9，连续第四个月下滑；韩元的实质有效汇率则是108.34，台币续低于韩元。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 r.reuters.com/rak96v

自2012年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。

以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2014/01 100.90 108.34

2013年

2013/12 101.82 108.62r

2013/11 102.30r 107.65r

2013/10 102.78r 106.35r

2013/09 103.28r 106.13r

2013/08 101.38r 103.18r

2013/07 101.97r 102.72r

2013/06 101.53r 100.82r

2013/05 101.91r 103.54r

2013/04 100.87r 102.00r

2013/03 100.24r 103.67r

2013/02 101.18r 104.27r

2013/01 102.06 105.63

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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