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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:33 BJT

全球金融：全球最大金融监管机构FSB加入对汇市价格操纵案的调查

路透伦敦2月14日 - 全球最大金融监管机构将检视汇市指标，此为全球调查外汇市场价格操纵的最近动作。

金融稳定委员会(FSB)周五表示，其将展开自家的调查。FSB负责20国集团(G20)的监管协调，且由英国央行总裁卡尼担任主席。

此举是对操纵案调查的最新动作。之前有少数资深交易员被控交换市场敏感资讯，并共谋操纵指标汇率。

美国司法部和英国金融市场行为监管局(FCA)已参与调查。熟知调查的消息人士对路透表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)亦有参与调查，不过参与的程度有多深则不清楚。

“近来外汇汇率指标的公正性引发不少疑虑，”FSB周五在声明稿中表示。

“因此，FSB决定在其进行中的金融指标分析计划中纳入对汇市指标的评估，”其并称。这证实了上个月路透的独家新闻。 (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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