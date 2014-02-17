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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:30 BJT

中国新债：进出口行周四将招标发行至多120亿元两期债，期限两年和五年

路透上海2月17日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(20日)招标发行总额至多120亿元人民币的两期固息债。其中两年期品种为今年第五期的增发债，五年期品种在第三年末附投资者选择权，二者发行规模同为不超过60亿元。

进出口行于1月27日招标的第五期债，当期发行规模为50亿元，票面利率5.2673%。本周将新发的两期债具体发行条款如下：

第8期 第9期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

(今年第五期增发) (第三年末附投资者选择权)

招标时间 2月20日10:00-11:00

招标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 2月21日/2月17日 2月24日

分销期 2月20日至2月21日 2月20日-2月24日

上市日 2月27日 2月28日

基本承销额 无

发行手续费 均为发行总额的0.05%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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