《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，资金回笼忧虑渐起

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 招标品种: 国开行第1-5期增发债
* 期限及金额上限：1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元
* 招标时间: 周二(18日) 1/3/5年：9:30-10:30
* 7/10年：9:30-11:10
* 受访人数: 1/3年8位；5/7/10年7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.80%-5.00%、5.30%-5.40%、5.40%-5.54%、5.55%-5.66%、5.64%-5.70%
* 预测均值: 4.90%、5.36%、5.48%、5.62%、5.68%
路透上海2月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标的五期固息增发债，为本周利率债供给高峰揭开序幕。节后资金持续宽松，回购利率下行为债市带来暖意，因此明日增发的“福娃债”收益率有望稍低于或接近二级，一至10年预测均值分别落在4.90%、5.36%、5.48%、5.62%和5.68%。
不过交易员指出，二级市场资金利率的不断回落，增大央行可能通过正回购或定向等手段回笼资金的忧虑。若央行明日按兵不动，福娃债短端需求料会更好。
上海一银行交易员称，资金过宽引发的央行可能加大回笼忧虑，导致今日二级市场现券收益率和IRS（利率互换）均有所上行。不过短期来看，一级市场需求仍在，因此明日国开福娃债结果有望接近甚至稍低于二级市场水平。
人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线反弹，现券亦震荡中走弱。因资金面更趋泛滥，七天回购利率持续大幅走低，加之周末公布的1月新增信贷超预期，对央行出手回收流动性的疑虑升温。
明日增发新债的标的券--1-10年期券最新成交 分别为4.9675%、5.37%、5.51%、5.6450%和5.7270%。
本周利率债供给延续了上周偏多态势，已发布发行公告的包括：周二国开行增发五期固息债、周三有一期国债和农发行三期债，周四进出口行两期债和国开行一期增发债，总规模逾900亿元。
明日招标新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月18日9:30-10:30
7/10年：2月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月19日-2月20日
上市日 1年：2月24日
3/5/7/10年：2月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权) (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12