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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆随日股弹升，买兴转淡

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* 美元/日圆可能回到区间交投。稍早因日股下跌而触及101.38低点，如今随之反弹

* 日经指数早市收盘前上涨0.46%，此前下跌

* 美元/日圆在102.00之前有强大阻力，101.93是稍早的高点

* 位于101.41的100日均线为关键支撑，在跌至此价位附近后反弹

* 一目均衡云区底部位于101.54为一关键点，一目均衡转换线起有阻力

* 日经指数及美元/日圆目前看来均呈现区间波动，稍晚有可能出现资金外流(完)

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