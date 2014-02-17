版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:37 BJT

台湾股市：盘中上扬，但太阳能产品厂商因中美贸易争端大跌

路透台北2月17日 - 台湾股市周一盘中上扬0.2%，但太阳能厂商个股承压，因美国就中国太阳能产品倾销投诉做出初步裁决，或扩大征税范围。

截止0207GMT，加权股价指数 攀升18.26点至8531.94点，基本跟随亚洲和全球股市走势，扩大上周五0.54%的涨幅。

投资理财网站财子学堂的林成荫称，美国股市继续良好表现，以及外资流入台股，是支撑涨势的主要因素。

部分大型台湾太阳能生产商个股大跌，因美国国际贸易委员会(ITC)宣布将调查中国大陆和台湾制造的太阳能面板元件是否触犯反倾销规定。

新日光 大跌5.98%，茂迪 重挫5.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐