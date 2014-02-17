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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:55 BJT

中国公开市场：长沙银行及中银国际证券被取消一级交易商资格--央行

路透北京2月17日 - 中国央行上周五晚间发布2014年度公开市场业务一级交易商名单，合计46家金融机构，较上年减少了长沙银行及中银国际证券这两家机构。

据刊登在央行网站的名单显示，今年的一级交易商包括中国工商银行 、国家开发银行 、汇丰银行（中国）有限公司及中信证券 等等。

中国人民银行从1998年开始建立公开市场业务一级交易商制度，选择了一批能够承担大额债券交易的商业银行作为公开市场业务的交易对象。近年来，公开市场业务一级交易商制度不断完善，先后建立了一级交易商考评调整机制、信息报告制度等相关管理制度，一级交易商的机构类别也从商业银行扩展至证券公司等其它金融机构。(完)

欲浏览更多内容，请点选中国央行网站 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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