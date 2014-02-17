《中国2014年已发行金融债一览表》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海2月17日 - 以下为中国2014年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月9日 40 3 5.6957% 5.16 增发 1月14日 60 5.6849% 2.69(第一次增发，参考收益率) 增发2 1月17日 50 5.6856% 3.09(第二次增发，参考收益率) 增发3 1月21日 80 5.6030% 3.53(第三次增发，参考收益率) *增发4 2月11日 60 5.4744% 3.72(第四次增发，参考收益率) 二期 1月9日 30 5 5.75% 3.35 增发 1月14日 60 5.8002% 2.27(第一次增发，参考收益率) 增发2 1月21日 60 5.7057% 2.38(第二次增发，参考收益率) *增发3 2月11日 60 5.5646% 1.83(第三次增发，参考收益率) 三期 1月9日 30 7 5.79% 2.58 增发 1月14日 30 5.8794% 3.27(第一次增发，参考收益率) 增发2 1月21日 40 5.7623% 3.72(第二次增发，参考收益率) *增发3 2月11日 60 5.6663% 2.19(第三次增发，参考收益率) 四期 1月14日 60 1 5.01% 2.04 增发 1月21日 30 5.0047% 2.46(第一次增发，参考收益率) *增发2 2月11日 60 5.0041% 1.72(第二次增发，参考收益率) 五期 1月14日 30 10 5.90% 3.53 增发 1月21日 50 5.8149% 2.68(第一次增发，参考收益率) *增发2 2月11日 60 5.7138% 1.96(第二次增发，参考收益率) 2007年 1月17日 60 7 4.9594% 2.76(剩余期限约三个月，参考收益率) 第五期增发债 增发2 1月21日 40 4.9044% 1.52(第二次增发，参考收益率) 2013年 1月28日 100 1 4.8024% 2.93(剩余期限约2.4个月，参考收益率) 第18期增发债 总计 1,150 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 一期 1月14日 50 3 5.67% 5.33 二期 1月14日 50 5 5.78% 3.90 三期 1月14日 50 7 5.90% 3.01 四期 1月24日 50 1 5.09% 2.31 五期 1月24日 50 3 5.4070% 4.20 (参考收益率，今年第一期债增发) 六期 1月24日 50 5 5.5772% 3.89 (参考收益率，今年第二期债增发) *七期 2月14日 50 3 5.27% 4.23 *八期 2月14日 50 5 5.40% 3.82 *九期 2月14日 50 7 5.55% 3.03 总计 450 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 一期 1月23日 70 2 5.3476% 2.71 (参考收益率，2013年第42期债增发) 二期 1月23日 50 3 5.44% 3.60 三期 1月27日 60 5 5.48% 2.52 四期 1月27日 70 3 5.38% 2.03 五期 1月27日 50 2 5.2673% 2.80 *六期 2月13日 60 3 5.3047% 2.98 (参考收益率，2014年第2期债增发) *七期 2月13日 60 5 5.4333% 2.26 (参考收益率，2014年第3期债增发) 总计 420 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------- *江苏租赁 固息金融债 2月17日 1 3 6.10% *威海商行 固息金融债 2月17日 5 5 6.00% *锦州银行 固息金融债 1月24日 15 10 7.00% 第五年末附发行人赎回权 交银租赁 固息金融债 1月16日 2 3 6.10% 注:1、*代表新增 2、中国2013年已发行金融债一览表请点选 3、中国2012年已发行金融债一览表请点选 4、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12