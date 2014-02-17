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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:58 BJT

《中国2014年已发行金融债一览表》--2月17日

路透上海2月17日 - 以下为中国2014年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券
  ---------------------------------------------------------------
  债券名称 发行时间  规模   期限(年) 票面年利率  首场投标倍数
                (亿元人民币)

   一期    1月9日     40     3        5.6957%       5.16   
   增发    1月14日    60              5.6849%       2.69(第一次增发，参考收益率)
   增发2   1月17日    50              5.6856%       3.09(第二次增发，参考收益率)
   增发3   1月21日    80              5.6030%       3.53(第三次增发，参考收益率) 
  *增发4   2月11日    60              5.4744%       3.72(第四次增发，参考收益率)  
   二期    1月9日     30     5        5.75%         3.35
   增发    1月14日    60              5.8002%       2.27(第一次增发，参考收益率)
   增发2   1月21日    60              5.7057%       2.38(第二次增发，参考收益率) 
  *增发3   2月11日    60              5.5646%       1.83(第三次增发，参考收益率)  
   三期    1月9日     30     7        5.79%         2.58
   增发    1月14日    30              5.8794%       3.27(第一次增发，参考收益率)
   增发2   1月21日    40              5.7623%       3.72(第二次增发，参考收益率)
  *增发3   2月11日    60              5.6663%       2.19(第三次增发，参考收益率)     
   四期    1月14日    60     1        5.01%         2.04
   增发    1月21日    30              5.0047%       2.46(第一次增发，参考收益率)
  *增发2   2月11日    60              5.0041%       1.72(第二次增发，参考收益率)
   五期    1月14日    30     10       5.90%         3.53
   增发    1月21日    50              5.8149%       2.68(第一次增发，参考收益率) 
  *增发2   2月11日    60              5.7138%       1.96(第二次增发，参考收益率)  
   2007年  1月17日    60     7        4.9594%       2.76(剩余期限约三个月，参考收益率)
   第五期增发债
   增发2   1月21日    40              4.9044%       1.52(第二次增发，参考收益率)  
   2013年  1月28日   100     1        4.8024%       2.93(剩余期限约2.4个月，参考收益率)
    第18期增发债  

   总计              1,150    

  二、农业发展银行 
    
  人民币债券 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年) 票面年利率  首场投标倍数 

  一期      1月14日         50             3       5.67%         5.33
  二期      1月14日         50             5       5.78%         3.90
  三期      1月14日         50             7       5.90%         3.01
  四期      1月24日         50             1       5.09%         2.31
  五期      1月24日         50             3       5.4070%       4.20
                                       (参考收益率，今年第一期债增发)                              
  六期      1月24日         50             5       5.5772%       3.89  
                                       (参考收益率，今年第二期债增发) 
 *七期      2月14日         50             3       5.27%         4.23
 *八期      2月14日         50             5       5.40%         3.82
 *九期      2月14日         50             7       5.55%         3.03
    
   总计                    450
    
  
  三、中国进出口银行

  人民币债券 
  -----------------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
    
  一期      1月23日         70            2       5.3476%       2.71
                                    (参考收益率，2013年第42期债增发)
  二期      1月23日         50            3       5.44%         3.60 
  三期      1月27日         60            5       5.48%         2.52
  四期      1月27日         70            3       5.38%         2.03
  五期      1月27日         50            2       5.2673%       2.80 
 *六期      2月13日         60            3       5.3047%       2.98
                                     (参考收益率，2014年第2期债增发)
 *七期      2月13日         60            5       5.4333%       2.26
                                     (参考收益率，2014年第3期债增发)  
     
   总计                    420
    
    
四、其他机构
    
    发行机构    债券类型    发行时间   规模  期限(年) 票面年利率   备 注   
                                  (亿元人民币)   
   -----------------------------------------------------------------------------
   *江苏租赁    固息金融债  2月17日     1      3        6.10% 
    
   *威海商行    固息金融债  2月17日     5      5        6.00% 
    
   *锦州银行    固息金融债  1月24日    15     10        7.00%  第五年末附发行人赎回权  
   
    交银租赁    固息金融债  1月16日     2      3        6.10%
    
    
  注:1、*代表新增 
     2、中国2013年已发行金融债一览表请点选 
     3、中国2012年已发行金融债一览表请点选 
     4、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) 
                                                                                     
 
 (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)
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