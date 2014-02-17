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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:49 BJT

日本股市：早盘微涨，但日本经济增长数据不及预期打击人气

路透东京2月17日 - 日股日经指数周一早盘微涨，受美股扬升激励。不过盘中交投震荡，因日本发布的经济增长数据不及预期，打压投资者信心。

日经指数 在国内生产总值(GDP)数据出炉后最多下跌0.7%至14,214.60点的2月6日以来最低，随后在空头回补帮助下缩减跌幅，最新上涨0.3%至14,349.32。

市场还自上周五晚间发布的数据中获得安慰。数据显示外资在2月首周净买入日本股票，为今年以来首见。

东征股价指数 上升0.3%至1,187.55点，成交额仅为过去90天全日均值的29%。

日本央行周一开始为期两日的政策会议，外界普遍预期该央行将维持货币政策不变。(完)
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