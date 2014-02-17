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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:56 BJT

中国新债: 国电集团下周一将发行82亿元短期融资券，期限一年

路透北京2月17日 - 中国国电集团公司周一公告称，将于下周一(24日)在银行间债市簿记建档发行今年第
一期短期融资券，金额82亿元人民币，期限一年。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  国电集团     82        82      12  2/24簿记建档    中信银行    AAA       2/26        2/27
                                                     国开行
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  国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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