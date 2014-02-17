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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:01 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多50亿元固息债，实际剩余期限约3.5个月

路透上海2月17日 - 中国国家开发银行 周一公告称，将于周四(20日)增发2011年第34期金融债 ，发行量不超过50亿元人民币，增发标的债实际剩余期限约3.5个月。

国开行本次增发新债的具体招标时间为2月20日下午2:30-3:30，采用单一价格(荷兰式)招标方式。2月21日至2月24日为分销期，2月24日缴款。

该期债不设基本承销额，也没有承揽费及兑付手续费。

本周利率债供给延续了上周偏多态势，此前已发布发行公告的包括：周二国开行增发五期固息债、周三有一期国债和农发行三期债，周四进出口行两期债。加上本期债，总规模已逾900亿元。

另外，在资金供给方面，财政部将于周四进行500亿元的国库现金定存招标，期限九个月。

国开行2011年第34期金融债，发行规模100亿元，期限三年(1+2)，票面利率4.0%，今年6月2日到期。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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