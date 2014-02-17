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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:57 BJT

韩国股市：早盘触及近四周高位，全球经济前景向好鼓舞外资和机构买盘

路透首尔2月17日 - 韩国股市周一早盘触及近四周高位，得益于外资和机构投资者的买盘，因欧元区经济增长数据正面，令市场人士对全球经济发展前景保持乐观。

0200 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%，报1,948.29点。韩股在今日开盘后不久即升到1,955.04点，为1月23日以来最高位。

“我们看到投资者的关注点转向美国以外的其他地区，先是上周中国发布令人意外的良好出口报告，然后是欧元区的GDP数据。”大信证券分析师Lee Kyung-min说道。

其接着补充称，韩股本周料将维持上涨势头，因对风险资产的偏好持续升温。（完）
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