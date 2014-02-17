欧洲个股：空中客车收购德国小型银行，以扩大融资选项

路透巴黎2月14日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 周五推进后雷曼计划，取得其自家的银行执照。该公司表示其将买下小型的德国Salzburg Muenchen银行，以扩大其融资选项。

欧洲宇航防务集团(EADS)在担心信贷危机期间何处放置其庞大的资金后，于2012年公布这项计划。

取得银行执照将使得该全球第二大航太集团可以将资金存放在欧洲央行，同时也有机会提取在欧洲央行的资金。

该计划系跟进西门子等工程公司的脚步。西门子因有银行执照，得以直接参与欧洲央行的低利率贷款计划。

“原则上，银行有权取得欧洲央行的流动性，然空中客车在现阶段没有这方面的需求，”一发言人士表示。

“此外，银行可望提供空中客车直接存放资金在欧洲央行的可能性。”

RBC Capital Markets分析师Rob Stallard认为，银行“或许可以提供与供应商的贸易融资、对冲帐服务等，以支持空客的生产和交货业务。

空客表示，其希望最快在2014年能完成尚待批准的收购案。一旦完成收购，Salzburg Muenchen将更名为Airbus Group Bank。

空客并未表示，这家银行是否以单独的公司来经营，并分别公布业绩。