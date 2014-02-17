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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元脱离高位，可能与穆迪的评论有关

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* 欧元/美元自日高1.3724跌至1.3705/10

* 可能与穆迪关于德国对欧洲央行(ECB)主权债购买裁决的评论有关

* 德国法院最近把欧洲央行公债购买案提交给欧洲法院

* 穆迪表示，德国法院的裁决对于欧元区主权债不利

* 似乎多头在寻找了结获利的借口

* 欧元/美元在1.3735/40强阻力位前总是走势困难

* 该处有1.3893/1.3476走势的61.8%回档位和12月27日趋势高点 (完)

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