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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创逾一个月最高位，美元疲势持续

“我想今天没有当局入市干预，但美元-韩元已经触底，正在反弹。”一名当地银行交易员并称，美元在1,058韩元仍有强力支撑。

美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产 。

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长 ，显示中国经济降温的程度或许没有外界担心的那么严重。

韩国股市也反映出对韩国最大出口市场的疑虑减轻，综合股价指数 报1,946.35点，上涨0.3%。

三年期公债3月期货 跌至105.93，因海外投资者卖出。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,060.4 1,063.7

日圆/韩元 10.4269/369 10.4390

韩国公债期货 * 105.92 105.97

韩国综合股价指数 1,946.35 1,940.28

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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