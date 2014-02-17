版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:44 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体        规模         期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  =============================================================================
 *国开行       至多70            3       周二招标     固息增发债     2/19-2/20 
               至多70            5        
               至多60            7       
               至多50            1       
               至多60           10       
                                                         (2014年第1-5期增发债) 
 *国开行       至多50            3      周四招标      固息增发债     2/21-2/24
                               (2011年第34期金融债增发，实际剩余期限约3.5个月)
 *农发行       至多50            1      周三招标      固息金融债     2/20-2/26
               至多50            3                                   2/20-2/26
               至多50            5                                   2/20-2/27 
                  (一年品种为新发债，三年和五年品种为今年第一期和第二期增发债)
 *进出口行     至多60           2       周四招标      固息增发债     2/20-2/21
                                                              (今年第五期增发)
               至多60           5                                    2/20-2/24
                                                      (第三年末附投资者选择权) 
  威海市商业银行    5            5       周一招标     商业银行债     2/18-2/19
  江苏金融租赁      1            3       周一招标   非银行金融债     2/18-2/20  
  进出口行         50            2        5.2673%     固息金融债     1/27-2/17
  进出口行        *60            3       *5.3047%     固息增发债     2/13-2/18
                  *60            5       *5.4333%                    2/13-2/19
                                (中标收益率，分别为2014年第二和第三期的增发债) 
  农发行          *50            3        *5.27%      固息金融债     2/17-2/19
                  *50            5        *5.40%                     2/17-2/19
                  *50            7        *5.55%                     2/17-2/20
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐