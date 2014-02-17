《中国金融债发行日程表》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多70 3 周二招标 固息增发债 2/19-2/20 至多70 5 至多60 7 至多50 1 至多60 10 (2014年第1-5期增发债) *国开行 至多50 3 周四招标 固息增发债 2/21-2/24 (2011年第34期金融债增发，实际剩余期限约3.5个月) *农发行 至多50 1 周三招标 固息金融债 2/20-2/26 至多50 3 2/20-2/26 至多50 5 2/20-2/27 (一年品种为新发债，三年和五年品种为今年第一期和第二期增发债) *进出口行 至多60 2 周四招标 固息增发债 2/20-2/21 (今年第五期增发) 至多60 5 2/20-2/24 (第三年末附投资者选择权) 威海市商业银行 5 5 周一招标 商业银行债 2/18-2/19 江苏金融租赁 1 3 周一招标 非银行金融债 2/18-2/20 进出口行 50 2 5.2673% 固息金融债 1/27-2/17 进出口行 *60 3 *5.3047% 固息增发债 2/13-2/18 *60 5 *5.4333% 2/13-2/19 (中标收益率，分别为2014年第二和第三期的增发债) 农发行 *50 3 *5.27% 固息金融债 2/17-2/19 *50 5 *5.40% 2/17-2/19 *50 7 *5.55% 2/17-2/20 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12