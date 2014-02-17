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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:21 BJT

表格：2月10日止日本生胶库存增4.1%至18,094吨，10月以来稳步上升

路透东京2月17日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，2月10日止的10日内，日本生胶库存为18,094吨，较10日前的水准增加4.1%。

自去年10月以来生胶库存一直稳步上升。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 2月10日 1月31日 1月20日 1月10日 12月31日 12月20日

生胶 18,094 17,387 15,474 13,164 12,560 11,965

天然乳胶 526 556 531 547 584 560

合成胶(固体) 1,139 1,215 1,176 1,267 1,216 1,234

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23

(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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