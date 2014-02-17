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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:31 BJT

《全球汇市》美国数据疲软拖累美元，日本GDP增长低于预期

不过，有分析师提醒指出，数据有可能受到1月农历新年假期的影响。中国是澳洲和新西兰的最大出口市场。

澳元兑美元 触及一个月新高0.9070美元，之后略微回吐涨幅，最新约报0.9053美元。

英镑仍具看涨动能，因市场预期英国央行有可能成为首家升息的主要央行。英镑兑美元 周一触及1.6823美元，为2009年11月以来最高位。

市场参与者称，新西兰元是另一受央行或提前升息预期影响的币种，新西兰元兑美元 涨至一个月高位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3710 1.3690 +0.15 -0.25 1.3745

美元/日圆 101.58 101.77 -0.19 -3.53 105.30

欧元/日圆 139.27 139.32 -0.04 -3.77 144.73

美元/瑞郎 0.8908 0.8927 -0.21 -0.22 0.8928

英镑/美元 1.6797 1.6744 +0.32 +1.46 1.6556

美元/加元 1.0964 1.0977 -0.12 +3.24 1.0620

澳元/美元 0.9055 0.9028 +0.30 +1.59 0.8913

新西兰元/美元 0.8378 0.8364 +0.17 +2.10 0.8206

澳元/日圆 91.980 91.880 +0.11 -1.99 93.850

新西兰元/日圆 85.100 85.120 -0.02 -1.52 86.410

英镑/日圆 170.62 170.40 +0.13 -2.13 174.33

澳元/新西兰元 1.0804 1.0776 +0.26 -0.41 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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