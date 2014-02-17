《全球汇市》美国数据疲软拖累美元，日本GDP增长低于预期

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
不过，有分析师提醒指出，数据有可能受到1月农历新年假期的影响。中国是澳洲和新西兰的最大出口市场。
澳元兑美元 触及一个月新高0.9070美元，之后略微回吐涨幅，最新约报0.9053美元。
英镑仍具看涨动能，因市场预期英国央行有可能成为首家升息的主要央行。英镑兑美元 周一触及1.6823美元，为2009年11月以来最高位。
市场参与者称，新西兰元是另一受央行或提前升息预期影响的币种，新西兰元兑美元 涨至一个月高位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3710 1.3690 +0.15 -0.25 1.3745
美元/日圆 101.58 101.77 -0.19 -3.53 105.30
欧元/日圆 139.27 139.32 -0.04 -3.77 144.73
美元/瑞郎 0.8908 0.8927 -0.21 -0.22 0.8928
英镑/美元 1.6797 1.6744 +0.32 +1.46 1.6556
美元/加元 1.0964 1.0977 -0.12 +3.24 1.0620
澳元/美元 0.9055 0.9028 +0.30 +1.59 0.8913
新西兰元/美元 0.8378 0.8364 +0.17 +2.10 0.8206
澳元/日圆 91.980 91.880 +0.11 -1.99 93.850
新西兰元/日圆 85.100 85.120 -0.02 -1.52 86.410
英镑/日圆 170.62 170.40 +0.13 -2.13 174.33
澳元/新西兰元 1.0804 1.0776 +0.26 -0.41 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12