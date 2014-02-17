《分析》大型消费性个股失宠之余，幕后供应商满面春风

跟踪该领域的Davy Research分析师表示，随着当地制造商逐渐成长与成熟，他们开始放眼国际市场寻找更为可靠和高质量的供应。

这在中国尤为明显。2008年奶粉丑闻使得中国消费者对于本土品牌极为谨慎。

中国最大奶制品制造商蒙牛乳业 本周同意进一步向达能出售股份，以赢得消费者。另一家乳品供应商丹麦爱氏晨曦(Arla Foods) 也持有蒙牛股份。

**健康的创新**

一般消费品制造商将销售额的8-10%乃至更高比例用于广告和营销，而只有2%用于研发。随着产品分类细化以及企业降低成本，研发支出越来越低，企业就将技术开发外包给供应商。

“我认为他们始终都是营销公司，”摩根大通分析师John Faucher称。“随着技术和产品类别越来越细分，他们需要做的只是撒一张更大的网。”

而相比之下，香精香料公司往往将超过7%的营收用于研发，并会买下特别成份原料的小型制造商，从而提高价格和利润率。

去年，Tate & Lyle买下了一家燕麦葡聚糖生产商；IFF于今年1月收购了一家专业合成原料厂商；而Symrise也在尝试收购瑞典Probi ，后者主要生产用于制作酸奶的乳酸菌。以色列的Frutarom Industries 自2011年以来已经购买了12家企业。

当一个品牌屈服于不断增长的外界压力，必须令自身产品更健康、更自然时，若能拥有现成的技术储备则是十分便捷的。仅在这个月，卡夫食品 就从旗下Singles奶酪产品中去掉了一种人造防腐剂成份。而美国的赛百味餐厅也从面包中去掉了一种可用于制造橡胶瑜伽垫的化学成份；一名美国参议员此后呼吁监管机构禁止在食品中使用这种化学成份。

Bevmark Consulting的Tom Pirko指出，有探索和创新精神的原料企业能够掌握先机。