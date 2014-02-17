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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 16:38 BJT

台湾汇市：台币连二日走升，外资汇入力道较明显

* 台币第二日走升，外资抛汇明显
    * 进口商在台币升破30.250后陆续出笼买汇
    * 明日台币实质交易区间看在30.2-30.3

    路透台北2月17日 - 台币兑美元 周一收升6.2分。交易员称，美国恶劣的天候
令经济数据差，令国际美元走疲；而外资延续对台股买超，抛汇力道不小，令台币连两日收
升。
    
    汇银人士表示，美国生产数据疲弱令美元走疲，外资今日汇入的力道较为明显。至于前
阵子出口商在30.300以上持续抛汇，今天出口商反退为壁上观，抛汇动作不大。至于今日美
元的买方主要在进口商，尤其是台币盘中升破30.250以后，进口商的买盘更见积极。
    
    “进口商在买美元，还蛮积极的，..明天有机会测30.200以下，”一位民营银行交易员
说。
    
    至于美国的经济复苏疲弱，也有交易员认为，或许时序逐渐进入春季，天候逐渐好转之
下，经济表现有望回归正轨，届时国际美元有望重拾强势。明日台币的交易区间则是先看30
.2-30.3。
    
    今日台币实质交易区间主要在30.220-30.280，上日在30.280-30.306。交易员也表示，
若是外资汇入力道能持续，韩元也维持强势，不排除明天台币有可能测试30.200的整数关卡
。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大
致持平；一个月远汇报价 尾盘报30.185/30.195，上日纽约盘收在30.180。 
                 
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超27.43亿台币，连两日买超共计1
23.13亿台币；上交易日为买超95.70亿台币。。    
    
    韩元兑美元  周一升至一个月最高收盘位，因外资流入股市，且美国公
布一系列疲软数据后美元全线走软。 
    
    美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度
表明美国经济今年开局乏力。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    周一：欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议；欧元集团会议；
    周二：澳洲央行发布2月政策会议记录。台湾公布2013年第四季经济成长率统计值；巴
西央行总裁对国外媒体和分析师讲话；
    周三：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲
话、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲；美
国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录；美国1月房屋开工年率和建筑许可年
率； 
    周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)；第12届年度
欧洲金融服务大会；美国1月消费者物价指数(CPI)；美国一周初请失业金人数；美国1月领
先指标；美股惠普、沃尔玛公布业绩；
    周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话；美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉
德演讲；美国1月成屋销售年率；
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.285    30.347   30.223-30.345   30.345     6.27    5.60
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.275    30.345   30.226-30.345   30.345    2.625    2.32
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.055/-0.045       -0.050/-0.040
 美元/台币六个月期         -0.205/-0.180       -0.200/-0.160
 (完)
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