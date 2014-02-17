台湾汇市：台币连二日走升，外资汇入力道较明显

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 台币第二日走升，外资抛汇明显 * 进口商在台币升破30.250后陆续出笼买汇 * 明日台币实质交易区间看在30.2-30.3 路透台北2月17日 - 台币兑美元 周一收升6.2分。交易员称，美国恶劣的天候 令经济数据差，令国际美元走疲；而外资延续对台股买超，抛汇力道不小，令台币连两日收 升。 汇银人士表示，美国生产数据疲弱令美元走疲，外资今日汇入的力道较为明显。至于前 阵子出口商在30.300以上持续抛汇，今天出口商反退为壁上观，抛汇动作不大。至于今日美 元的买方主要在进口商，尤其是台币盘中升破30.250以后，进口商的买盘更见积极。 “进口商在买美元，还蛮积极的，..明天有机会测30.200以下，”一位民营银行交易员 说。 至于美国的经济复苏疲弱，也有交易员认为，或许时序逐渐进入春季，天候逐渐好转之 下，经济表现有望回归正轨，届时国际美元有望重拾强势。明日台币的交易区间则是先看30 .2-30.3。 今日台币实质交易区间主要在30.220-30.280，上日在30.280-30.306。交易员也表示， 若是外资汇入力道能持续，韩元也维持强势，不排除明天台币有可能测试30.200的整数关卡 。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大 致持平；一个月远汇报价 尾盘报30.185/30.195，上日纽约盘收在30.180。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超27.43亿台币，连两日买超共计1 23.13亿台币；上交易日为买超95.70亿台币。。 韩元兑美元 周一升至一个月最高收盘位，因外资流入股市，且美国公 布一系列疲软数据后美元全线走软。 美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度 表明美国经济今年开局乏力。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议；欧元集团会议； 周二：澳洲央行发布2月政策会议记录。台湾公布2013年第四季经济成长率统计值；巴 西央行总裁对国外媒体和分析师讲话； 周三：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲 话、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲；美 国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录；美国1月房屋开工年率和建筑许可年 率； 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)；第12届年度 欧洲金融服务大会；美国1月消费者物价指数(CPI)；美国一周初请失业金人数；美国1月领 先指标；美股惠普、沃尔玛公布业绩； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话；美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲；美国1月成屋销售年率； 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.285 30.347 30.223-30.345 30.345 6.27 5.60 元太外汇经纪公司 30.275 30.345 30.226-30.345 30.345 2.625 2.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.205/-0.180 -0.200/-0.160 (完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12