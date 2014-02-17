台湾汇市：台币连二日走升，外资汇入力道较明显

* 台币第二日走升，外资抛汇明显 * 进口商在台币升破30.250后陆续出笼买汇 * 明日台币实质交易区间看在30.2-30.3 路透台北2月17日 - 台币兑美元 周一收升6.2分。交易员称，美国恶劣的天候 令经济数据差，令国际美元走疲；而外资延续对台股买超，抛汇力道不小，令台币连两日收 升。 汇银人士表示，美国生产数据疲弱令美元走疲，外资今日汇入的力道较为明显。至于前 阵子出口商在30.300以上持续抛汇，今天出口商反退为壁上观，抛汇动作不大。至于今日美 元的买方主要在进口商，尤其是台币盘中升破30.250以后，进口商的买盘更见积极。 “进口商在买美元，还蛮积极的，..明天有机会测30.200以下，”一位民营银行交易员 说。 至于美国的经济复苏疲弱，也有交易员认为，或许时序逐渐进入春季，天候逐渐好转之 下，经济表现有望回归正轨，届时国际美元有望重拾强势。明日台币的交易区间则是先看30 .2-30.3。 今日台币实质交易区间主要在30.220-30.280，上日在30.280-30.306。交易员也表示， 若是外资汇入力道能持续，韩元也维持强势，不排除明天台币有可能测试30.200的整数关卡 。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大 致持平；一个月远汇报价 尾盘报30.185/30.195，上日纽约盘收在30.180。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超27.43亿台币，连两日买超共计1 23.13亿台币；上交易日为买超95.70亿台币。。 韩元兑美元 周一升至一个月最高收盘位，因外资流入股市，且美国公 布一系列疲软数据后美元全线走软。 美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度 表明美国经济今年开局乏力。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议；欧元集团会议； 周二：澳洲央行发布2月政策会议记录。台湾公布2013年第四季经济成长率统计值；巴 西央行总裁对国外媒体和分析师讲话； 周三：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲 话、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲；美 国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录；美国1月房屋开工年率和建筑许可年 率； 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)；第12届年度 欧洲金融服务大会；美国1月消费者物价指数(CPI)；美国一周初请失业金人数；美国1月领 先指标；美股惠普、沃尔玛公布业绩； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话；美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲；美国1月成屋销售年率； 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.285 30.347 30.223-30.345 30.345 6.27 5.60 元太外汇经纪公司 30.275 30.345 30.226-30.345 30.345 2.625 2.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.205/-0.180 -0.200/-0.160 (完)