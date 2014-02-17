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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:27 BJT

中国债市动态：现券震荡中稍弱，信贷高增及资金宽引发政策调控忧虑

路透上海2月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券呈震荡走势，长期利率债走势稍弱，收益率小幅走高，1月信贷增速较快，表明经济活力尚可，而流动性持续宽松，回购利率亦明显下滑，对于央行将出手调控资金面的忧虑有所升温。

“长债收益率还是上来一点的，信贷数据说明经济没那么差；而且现在回购（利率）太便宜了，也有点担心央行收。”上海一银行交易员称。

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。

华东一银行交易员则认为，节后现券收益率又经历了一波下行，对于资金转向宽松的反映已经较为充分，预计短期再向下的空间受限，而在3月全国人大和政协两会前，货币政策应该也以维稳为主，债市波幅会有所收敛。

银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。

剩余期限约9.52年的国债130018券最新成交对应收益率 为4.4877%，上交易日尾盘报4.47%。

国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.396元，跌0.148元，或0.16%。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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