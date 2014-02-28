《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(2月24-28日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：今后一个时期保持中高速增长具有良好基础--中央政治局

中共中央政治局周一召开会议表示，尽管中国今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础。会议认为，中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，新型工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地很大，正是中高速增长的良好基础。

-- 《中国两会前瞻》冲破“十面霾伏”：经济减速换档期改革提速

笼罩京城多日的严重雾霾终会散去，散不去的却是下周召开的中国人大和政协“两会”上对环保问题的热议。而对于执政刚满一年的习李政府而言，亟待拨云见日的还有中国的发展前景，即如何在容忍经济减速的换档期加快推进改革。

--《综述》中国央行称当前流动性较适度，释放暖意旨在安抚市场

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

--《综述》中国试图引导外界弱化对GDP增速过度关注

近期再度席卷多个省份的严重雾霾天气进一步凸显中国经济结构调整的紧迫性。尽管马年伊始外界对中国经济下行忧虑再度泛起，不过从中国央行行长和财长在G20会议上的最新表态，不难看出中国正试图引导外界弱化对其GDP增速过度关注，强调更注重经济增长质量。

--《综述》中国今年经济目标“不变中有变”，两会有望重提合理区间论

作为习李政府上任一年来的首份答卷，即将于3月初召开的中国人大和政协“两会”将吸引全球目光。而在多家投行和券商看来，虽然中国2014年宏观经济目标料将持稳不变，但内涵或有差别，改革和转型可能提升政府对经济增速下行的容忍度。

--习近平：中国要加强网络基础设施建设，出台支持企业发展的政策

中国正式成立中央网络安全和信息化领导小组，并由习近平担任组长。新华社周四晚间报导，习近平在该小组第一次会议上称，要把中国建成网络强国，加强基础设施建设，并出台支持企业发展的政策。

--中国贸易：一季度出口料现波动，今年外贸增速保持去年水平--商务部

中国商务部发言人沈丹阳称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度。

--中国房地产：1月70个大中城市房价同比升9.6%，为一年半来首度放缓

中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

--消息：中国外管局开展“近期人民币汇率贬值影响”专题调研

多位消息人士周四透露，中国国家外汇管理局近日在上海、广东等地银行系统开展“近期人民币汇率贬值的影响”专题调研，以了解近期汇率贬值对企业和个人客户结售汇情况产生的影响。

--路透调查：市场对人民币的信心转为中性，为一年半来最疲弱景况

路透调查显示，对于人民币的信心转为中性，为一年半以来最疲弱的水准，因中国正致力于打击过度的多头押注。而印尼卢比多头部位则触及两年半高点，因资本流入印尼。 周四公布对13位汇市分析的调查显示，人民币 CNY=CFXS 多头部位在过去两周来消失殆尽。

--中国房地产：楼市行政调控手段尚未迎来退出时机--住建部专家

尽管近期三四线城市出现房屋滞销，但中国住建部政策研究中心研究员王珏林认为，楼市行政调控手段还未迎来退出时机。现在大城市的市场供需关系不够平衡，供不应求形势较为严重，一旦放开限购等手段，市场很容易进入新一轮暴涨。

--中国金融：自3月起上海自贸区小额外币存款利率上限取消--央行上海总部

继扩大人民币跨境使用政策之后，又一个自贸区开放政策出台。中国人民银行上海总部周三称，自3月1日起放开中国（上海）自贸试验区小额外币存款利率上限。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《市场聚焦》人民币意外贬值与联储退出QE冲击之视角

人民币兑美元近期意外持续走贬，让不少投资者惊诧，也使不少套利者受伤，还引发其他诸多新兴货币随之走贬。然而，联储退出量化宽松进程及新兴市场所受两轮冲击，可能有助于提供一种观察本次人民币意外贬值的新视角。

--《焦点》中国特色托宾税给“裸套利”者上了一课

利之所在，但未必是势之所趋。人民币近期出其不意地走贬给“裸套利”者上了一课。势如破竹的一波贬值，让人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一个月的时间里一笔勾销。基于人民币刚性升值的套利逻辑正在溃败，汇率双向波动的风险也正在累积。

--《焦点》离岸人民币整数关一一弃守，期权止损盘一触即发

离岸人民币过去一周近乎90度的急跌，是离岸市场2011年发展以来少见。市场多笃定目前跌势来自于政策面主导，然中国外有量化宽松（QE）退场，内有信贷隐忧下，亦有交易员忧虑这波调整会一发不可收拾，甚或诱发一波资本外流。

--中国金融：今年跨境资金料延续较大净流入，将尽快健全宏观审慎监管体系

中国国家外汇管理局发布报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因素依然存在，但一些潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。中国将尽快建立健全跨境资金流动的宏观审慎监管体系。

--中国外汇：外管局公开回应本轮贬值属“正常波动”，未来双向波动将成常态

针对最近人民币大幅贬值的原因，市场众说纷纭。中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。

--中国房地产：众银行齐声辟谣惜贷传言，称房贷政策未变

一则“少数银行近日收紧房贷”的市场传闻，一度拖累中国股市银行和地产板块重挫。不过周三已有多家中资银行在各自官网发出澄清公告，称并未改变房地产信贷政策，以舒缓市场忧虑情绪。

--中国金融：余额宝纳入一般性存款仅为业内动议，央行是否支持存疑--消息

被余额宝抢了大量活期存款的中国商业银行不再沉默，一则“应将余额宝等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理”的消息，一石激起千层浪。但数位消息人士周四称，这仅是银行在日前银行业协会内部研讨会上提出的建议之一，离政策落地还需时日。

--《财经洞察》中国券商业效仿银行定期压力测试，经营杠杆提高后的必然

压力测试已成中国银行业惯例，但国内的证券公司亦即将进行压力测试的消息，令不少人备感诧异。其实，随着融资融券等资金中介业务规模的迅速扩张，国内券商经营杠杆率正逐步提高，对流动性风险进行控制对券商而言已是必然。

========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》中国政府治霾下令削减钢铁产能，地方关闭僵尸钢厂充数

改革中国河北省臃肿的钢铁产业，是中国政府治理空气污染的一个关键举措。不过，多数工作要由市场，而不是政府来完成。

--《焦点》阿里巴巴移动应用策略前景如何？

虽然阿里巴巴集团雄霸中国电子商务市场，但腾讯的移动社交平台微信却占领了中国智能手机市场。“全球科技巨头都意识到，拥有真正流行的移动短信平台，已成为参与这个计算领域竞争的必要筹码，”Kik Messenger公司的执行长Kik Messenger表示。

--美国新股：预计今年将有15-20家中国企业在美上市--纽交所副总裁

中国企业今年可能将再次掀起赴美国上市的热潮，21世纪经济报 道引述纽约证券交易所高级副总裁戴维·埃思里奇(David A. Ethridge)表示，今年市场情绪对中国公司上市是非常有利，全年大概会有15到20家中国企业在美国上市。

--美国个股：新浪微博拟第二季赴美上市，计划融资约5亿美元--消息

消息人士表示，新浪已经聘请瑞士信贷和高盛为其安排新浪微博赴美上市事宜，计划融资约5亿美元。

--中国电力：电改初步方案两会后有望出台，从售电侧起步可能性较大--报载

中国电力体制深化改革一直在紧锣密鼓筹备中，上海证券报周二报导称，目前国家能源局关于电改的初步方案已形成，从售电侧改革起步可能性较大；且两会后改革方案有望出台。

--中国能源：油气管网设施将向市场公平开放，有望打破央企垄断

中国国家能源局近日出台监管政策，将油气管道干线和支线以及与管道配套的相关设施向市场开放。这意味着民间资本有望进入由大型央企高度垄断经营的油气管网设施建设、运营业务。

--中国钢铁：钢铁行业面临的问题短期内无法解决--中钢协

中国钢铁工业协会(CISA)表示，钢铁工业面临的问题无法很快结束，产能严重过剩以及经济结构调整令行业面临的局面极为复杂。中钢协常务副秘书长李新创表示，行业产能过剩“或许超出了我们的想象”。

--美国个股：百度CEO称今年准备通过更多收购来实现成长