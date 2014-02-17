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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:19 BJT

中国货币市场：资金供过于求七天回购利率跌破4%，机构心态偏乐观

路透上海2月17日 - 中国银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。

他们并指出，本周流动性将面临缴税和新债供给偏多等压力，但机构心态偏乐观，只要央行公开市场不主动收缩，预计宽松格局有望持续，七天回购加权利率今日亦有望创出三个月来新低。

“三个月以内期限资金都很宽松，隔夜要减点很多，看面子收一点，连收长期资金的都比较少。”上海一商业银行交易员称。

他认为，除了节后现金回流，人民币即期市场连续收贬，也是流动性宽松的原因之一，“央行在即期(市场)干预吧，买入美元，投放较多的人民币。”

人民币兑美元即期 周一早盘报6.0625元，较上周五收盘略升，但上周曾连续四天收低，当周累计下跌0.05%。

此外，该交易员还提到，最新公布的金融数据显示，1月社会融资规模和信贷的投放均超预期，央行中性偏紧的政策基调不会改变，“所以还是有点担心，央行会不会因此收紧。”

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。

上海另一商业银行交易员指出，如果政策面不出意外，资金宽松局面有望延续，个人预计七天期回购利率有望跌至3.3%-3.4%附近，“但应该也不会更宽松了吧，可能慢慢就稳住了。”

七天期质押式回购加权利率早盘再降49个bp，至3.8602%，如果收盘时全天加权均价仍不到4%，将是三个月来首次跌至4%以下，此前在2013年11月13日报3.7433%。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及央票需求。而上周公开市场一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。

北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9423 3.1415 -19.92

七天 3.8578 4.3550 -49.72

14天 4.4421 4.5479 -10.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8800 1.8950 +198.50

七天 4.2100 3.4000 +81.00

14天 4.3900 3.8250 +56.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 3.3000 -32.00

七天 3.8700 4.4400 -57.00

14天 4.4900 4.5800 -9.00

Shibor

其中:隔夜 2.9510 3.2780 -32.70

七天 3.8790 4.4360 -55.70

三个月 5.6000 5.6005 -0.05

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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