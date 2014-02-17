中国货币市场：资金供过于求七天回购利率跌破4%，机构心态偏乐观

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海2月17日 - 中国银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。
他们并指出，本周流动性将面临缴税和新债供给偏多等压力，但机构心态偏乐观，只要央行公开市场不主动收缩，预计宽松格局有望持续，七天回购加权利率今日亦有望创出三个月来新低。
“三个月以内期限资金都很宽松，隔夜要减点很多，看面子收一点，连收长期资金的都比较少。”上海一商业银行交易员称。
他认为，除了节后现金回流，人民币即期市场连续收贬，也是流动性宽松的原因之一，“央行在即期(市场)干预吧，买入美元，投放较多的人民币。”
人民币兑美元即期 周一早盘报6.0625元，较上周五收盘略升，但上周曾连续四天收低，当周累计下跌0.05%。
此外，该交易员还提到，最新公布的金融数据显示，1月社会融资规模和信贷的投放均超预期，央行中性偏紧的政策基调不会改变，“所以还是有点担心，央行会不会因此收紧。”
中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。
上海另一商业银行交易员指出，如果政策面不出意外，资金宽松局面有望延续，个人预计七天期回购利率有望跌至3.3%-3.4%附近，“但应该也不会更宽松了吧，可能慢慢就稳住了。”
七天期质押式回购加权利率早盘再降49个bp，至3.8602%，如果收盘时全天加权均价仍不到4%，将是三个月来首次跌至4%以下，此前在2013年11月13日报3.7433%。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及央票需求。而上周公开市场一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。
北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9423 3.1415 -19.92
七天 3.8578 4.3550 -49.72
14天 4.4421 4.5479 -10.58
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8800 1.8950 +198.50
七天 4.2100 3.4000 +81.00
14天 4.3900 3.8250 +56.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9800 3.3000 -32.00
七天 3.8700 4.4400 -57.00
14天 4.4900 4.5800 -9.00
Shibor
其中:隔夜 2.9510 3.2780 -32.70
七天 3.8790 4.4360 -55.70
三个月 5.6000 5.6005 -0.05
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12