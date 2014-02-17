《RUSSELL专栏》中国1月原油进口创最高纪录，可能不完全是春节使然

鉴于大多数炼厂都是按照约21天的产能来建立库存，这就意味着那两家新炼厂料将需要进口约900万桶原油，比保证有足够的运营库存。

他们可能花几个月的时间来做这件事，但即便假定他们用六个月，也意味着日进口量将提高5万桶。事实上，库存很可能在一个更短的时间周期内建立，如果假定是三个月，那么每日进口量将因此增加10万桶。

但也存在另一种可能性，即中国在补充战略储备库存。巴克莱2月14日的一份报告指出，库容2,010万桶的天津炼厂可能一直在接受船货。

另一个战略储备点在黄岛地下岩洞储库，容量1,890万桶。巴克莱称此处可能也准备在这一季完成注油。

如果这些战略储备库都要在六个月内注满油，那么中国日原油进口量料增加约21.6万桶，这在一定程度上可以解释近期中国的原油进口量为何大增。

中国不公开战略石油储备的细节，而且也不发布商业库存的实际数量，因此很难准确计算出实际需求状况。

鉴于此，仔细研读炼厂加工数据和燃料净进口量就变得十分重要。

炼厂加工量的增加将表明消费需求增长，燃料净进口的增加将揭示炼厂产量中有多少被作为精炼油品出口。

但目前阶段，风险在于将中国1月原油进口创纪录的情况完全或者主要归因于农历新年假期，而忽略了库存和需求的增长快于市场认知。（完）