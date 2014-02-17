中国汇市：人民币早盘随中间价走升，本周G20会议前料保持升值

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 即期早盘小幅走升
* 美元指数走弱后中间价续开高
* 客盘偏净结汇，关注午盘购汇力度
* 周末G20会议前即期可能保持升值
路透北京2月17日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升，美元指数走弱后人民币中间价继续高开。盘间客盘偏向净结汇，但交易员称需观察疑似干预的大行购汇是否在午盘出现。
一外资行交易员说，早盘还没有出现比较强的客盘。周末G20（20国集团）会议之前，预期人民币升值可能会加快，不过这也需要看中间价和大行购汇动向。
G20国家财长和央行总裁2月22-23日将在澳洲悉尼开会。韩国企划财政部周一表示，针对近期部分新兴市场动荡进行政策协调，可能是本周G20会议的主要议题之一。
北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.0624元，上日收报6.0668元。今日人民币兑美元中间价 为6.1053元，上日中间价为6.107元。
全球汇市方面，美元指数周一走势疲软，徘徊在六周低点，难以克服美国低迷数据的影响。同欧元区和中国的正面数据相比，美国报告显得更加令人失望。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1030/80，上日尾盘为6.1065。
北京时间11:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0340/70元，上一交易日尾盘报6.0337元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12