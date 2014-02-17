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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:12 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价走升，本周G20会议前料保持升值

* 即期早盘小幅走升

* 美元指数走弱后中间价续开高

* 客盘偏净结汇，关注午盘购汇力度

* 周末G20会议前即期可能保持升值

路透北京2月17日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升，美元指数走弱后人民币中间价继续高开。盘间客盘偏向净结汇，但交易员称需观察疑似干预的大行购汇是否在午盘出现。

一外资行交易员说，早盘还没有出现比较强的客盘。周末G20（20国集团）会议之前，预期人民币升值可能会加快，不过这也需要看中间价和大行购汇动向。

G20国家财长和央行总裁2月22-23日将在澳洲悉尼开会。韩国企划财政部周一表示，针对近期部分新兴市场动荡进行政策协调，可能是本周G20会议的主要议题之一。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.0624元，上日收报6.0668元。今日人民币兑美元中间价 为6.1053元，上日中间价为6.107元。

全球汇市方面，美元指数周一走势疲软，徘徊在六周低点，难以克服美国低迷数据的影响。同欧元区和中国的正面数据相比，美国报告显得更加令人失望。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1030/80，上日尾盘为6.1065。

北京时间11:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0340/70元，上一交易日尾盘报6.0337元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
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