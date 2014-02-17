主要国家经济指标预测--2月18日****

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透2月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余274 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余235 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入409 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差7.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差30.91 0930 英国CPI(较前月) 1月 -0.5% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.8% PPI投入指数(较前月) -0.5% +0.1% (较上年同期) -2.85% -1.2% PPI产出指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +1.0% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +1.0% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 61.7 61.7 现况指数 44.0 41.2 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 9.00 12.51 1400 外资净买入美国公债(亿美元) 12月 -- 卖出34 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出166 附：主要国家2月17日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.3% +0.7% GDP环比年率 +1.0% +2.8% 2月17日(一) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 12月 +0.9% -- 产能利用率指数(较前月) +2.2% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% -- (较上年同期) -0.3% -- (完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12