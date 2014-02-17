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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--2月18日****

路透2月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值     前值    
    0900   欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)            12月        --    盈余274
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --    盈余235
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --    流入409
    0900   意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      12月        --   顺差7.12
                 全球贸易收支(亿欧元)                                    --  顺差30.91
    0930   英国CPI(较前月)                                    1月     -0.5%      +0.4%
               　　(较上年同期)                                       +2.0%      +2.0%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                             -0.4%      +0.5%
                             (较上年同期)                             +2.7%      +2.7%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 -0.5%      +0.5%
                                         (较上年同期)                 +2.7%      +2.8%
                PPI投入指数(较前月)                                   -0.5%      +0.1%
                       (较上年同期)                                  -2.85%      -1.2%
                PPI产出指数(较前月)                                   +0.1%       持平
                       (较上年同期)                                   +0.7%      +1.0%
                PPI核心产出指数(较前月)                               +0.1%      +0.1%
                           (较上年同期)                               +0.7%      +1.0%
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                             2月      61.7       61.7
                           现况指数                                    44.0       41.2
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                      2月      9.00      12.51
    1400  外资净买入美国公债(亿美元)                         12月       --      卖出34
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                         12月       --   净流出166
        

        
    附：主要国家2月17日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值       预估值    
    2月16日(日)
    2350    日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季          +0.3%      +0.7%
                             GDP环比年率                                +1.0%      +2.8%

    2月17日(一)
    0430    日本工业生产修正值(较前月)                    12月          +0.9%        --
                产能利用率指数(较前月)                                  +2.2%        --
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月          +0.2%        --
                               (较上年同期)                             -0.3%        -- (完)
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