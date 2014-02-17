香港个股：创兴银行获越秀入主后加快发展，目标在内地设法人银行

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 香港中小型银行创兴银行 周一称，新股东越秀集团入主后，该行将加快中港两地的业务发展，目标在中国内地设立法人银行，形成全国性网络布局。
越秀集团刚于上周五完成对创兴银行逾116亿港元的控股权收购交易，成为27年来首宗金融机构收购香港的银行。创兴银行随即委任越秀集团董事长张招兴为该行主席兼非常务董事，以及前恒生银行 副董事长梁高美懿为副主席、董事总经理兼常务董事。
梁高美懿在记者会上表示，创兴银行希望在确保香港业务持续稳健增长的同时，积极借助越秀集团在内地庞大的市场网络，加快在内地的业务发展步伐，重点建设“三个业务中心”--中小企业金融服务中心、人民币跨境业务中心以及财富管理中心。
“创兴银行目前在内地的发展较为缓慢，希望在最快时间增加分行，并在时间成熟时成立法人银行，增大人民币业务网络。”她说。
创兴银行将研究将广州代表处注册为法人银行的可行性，并借助CEPA（中国内地与香港更紧密经贸关系安排）在深圳、东莞、佛山等珠三角城市设异地支行，以及在享受特殊优惠政策的南沙、前海、横琴设分支机构。
创兴银行以外资的身份在中国境内设立法人银行，好处在于可以获得几乎与所有中资银行一样的业务范围，尤其是人民币零售业务不设任何限制。现时汇丰控股 、恒生银行、东亚银行 等香港主要银行均在内地设有法人银行。
越秀集团董事长张招兴说，银行和其他金融业务的资本消耗较快，今后会按照集团的能力实施一些增资。
他并指出，“越秀集团不会把所有越秀金融的业务整合到创兴银行，但例如在香港的越秀证券可以考虑与创兴进行整合，主要看对股东是否有利。”
创兴银行的股份继续停牌，因越秀集团连同关连人士廖创兴置业的持股合计，令创兴银行的公众持股量下降至约13%，低于25%之监管最低要求。
对此张招兴表示，公司已有方案解决流通量不足的问题，主要由廖创兴家族以分派方式将持股量降低至10%以下。
具广州市政府背景的越秀集团于去年10月提出以每股35.69港元收购最多3.2625亿股创兴银行股份，相当于后者已发行股本的75%。收购价相当于2.08倍的市账率，高于香港同业平均水平。
越秀集团核心业务涉及房地产、交通基建、金融证券等三大产业，集团同时为越秀地产 、越秀房产信托基金 以及越秀交通基建 的最终控股股东。
越秀集团通过越秀金融持有广州证券、越秀租赁等非银行金融业务，其中广州证券目标于2016年上市。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12