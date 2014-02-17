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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 18:09 BJT

香港个股：创兴银行获越秀入主后加快发展，目标在内地设法人银行

路透香港2月17日 - 香港中小型银行创兴银行 周一称，新股东越秀集团入主后，该行将加快中港两地的业务发展，目标在中国内地设立法人银行，形成全国性网络布局。

越秀集团刚于上周五完成对创兴银行逾116亿港元的控股权收购交易，成为27年来首宗金融机构收购香港的银行。创兴银行随即委任越秀集团董事长张招兴为该行主席兼非常务董事，以及前恒生银行 副董事长梁高美懿为副主席、董事总经理兼常务董事。

梁高美懿在记者会上表示，创兴银行希望在确保香港业务持续稳健增长的同时，积极借助越秀集团在内地庞大的市场网络，加快在内地的业务发展步伐，重点建设“三个业务中心”--中小企业金融服务中心、人民币跨境业务中心以及财富管理中心。

“创兴银行目前在内地的发展较为缓慢，希望在最快时间增加分行，并在时间成熟时成立法人银行，增大人民币业务网络。”她说。

创兴银行将研究将广州代表处注册为法人银行的可行性，并借助CEPA（中国内地与香港更紧密经贸关系安排）在深圳、东莞、佛山等珠三角城市设异地支行，以及在享受特殊优惠政策的南沙、前海、横琴设分支机构。

创兴银行以外资的身份在中国境内设立法人银行，好处在于可以获得几乎与所有中资银行一样的业务范围，尤其是人民币零售业务不设任何限制。现时汇丰控股 、恒生银行、东亚银行 等香港主要银行均在内地设有法人银行。

越秀集团董事长张招兴说，银行和其他金融业务的资本消耗较快，今后会按照集团的能力实施一些增资。

他并指出，“越秀集团不会把所有越秀金融的业务整合到创兴银行，但例如在香港的越秀证券可以考虑与创兴进行整合，主要看对股东是否有利。”

创兴银行的股份继续停牌，因越秀集团连同关连人士廖创兴置业的持股合计，令创兴银行的公众持股量下降至约13%，低于25%之监管最低要求。

对此张招兴表示，公司已有方案解决流通量不足的问题，主要由廖创兴家族以分派方式将持股量降低至10%以下。

具广州市政府背景的越秀集团于去年10月提出以每股35.69港元收购最多3.2625亿股创兴银行股份，相当于后者已发行股本的75%。收购价相当于2.08倍的市账率，高于香港同业平均水平。

越秀集团核心业务涉及房地产、交通基建、金融证券等三大产业，集团同时为越秀地产 、越秀房产信托基金 以及越秀交通基建 的最终控股股东。

越秀集团通过越秀金融持有广州证券、越秀租赁等非银行金融业务，其中广州证券目标于2016年上市。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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