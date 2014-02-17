版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:29 BJT

中国资管：上周银行理财产品发613款，仅一到期产品未达最高预期收益率

路透北京2月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（2月8-14日）36家银行共发行了613款理财产品，发行银行数较上期报告
减少9家，产品发行量增加109款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共179款，市场占比为29.20%
；非保本型理财产品共434款，市场占比为70.80%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     275                       +58
    其中：人民币         246        5.50%
           外币           29        3.10%
    组合投资类           314        5.76%          +44
    融资类                 1        6.30%           -3
    结构性产品            22        6.63%           +9
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     19       4.44%         4.44%                  
    1个月至3个月（含） 342       5.56%         5.67%                           
    3个月至6个月（含） 171       5.69%         5.86%                        
    6个月至1年（含）    78       5.49%         5.70%                           
    1年以上              3       6.60%         6.49%                  
    没有无固定期限产品发行

    上周21家银行共发行了246款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长
为1080天；预期年化收益率最低2.50%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率持平
，最高预期收益率上升30个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    13             5.28%  4.12%
 1个月至3个   150           60.98%  5.44%
 月                                 
 3个月至6个   56            22.76%  5.81%
 月                                 
 6个月至1年   24             9.76%  5.71%
 1年以上      3              1.22%  6.60%
 
    
    上周8家银行共发行29款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品16款，平均预期收益率为3.33%。
      
    
    **仅一款结构性产品未实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,259款产品到期，在269款公布了到期收益率的产品中，
除了1款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有产品均实现最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品546款
，结构性产品63款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.35%，较上期报告上升43个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.83%，较上期报告下滑31个基点。
    
    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有117款，所有产品均为人民币产品。
    
    到期收益率最高的产品为农业银行  发行的“‘金钥匙如意组合’
2013年第15期看涨沪深300指数人民币理财产品”，该结构性产品投资期限40天，到期实现
年化8.20%的收益率。
    
    上周农业银行还有一款结构性产品未实现最高预期收益率，由于该类型产品是“成对”
发行，当一款产品实现最高预期收益率的时候，另一款产品必定不能实现。

    截至2014年2月14日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财
产品有81款（占比39.32%），所有产品近一年的平均净值增长率为-0.65%。其中，花旗银行
的“百达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为59.39%。（完）

 (整理 谢衡; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐