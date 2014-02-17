中国资管：上周银行理财产品发613款，仅一到期产品未达最高预期收益率

路透北京2月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（2月8-14日）36家银行共发行了613款理财产品，发行银行数较上期报告 减少9家，产品发行量增加109款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共179款，市场占比为29.20% ；非保本型理财产品共434款，市场占比为70.80%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 275 +58 其中：人民币 246 5.50% 外币 29 3.10% 组合投资类 314 5.76% +44 融资类 1 6.30% -3 结构性产品 22 6.63% +9 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 19 4.44% 4.44% 1个月至3个月（含） 342 5.56% 5.67% 3个月至6个月（含） 171 5.69% 5.86% 6个月至1年（含） 78 5.49% 5.70% 1年以上 3 6.60% 6.49% 没有无固定期限产品发行 上周21家银行共发行了246款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长 为1080天；预期年化收益率最低2.50%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率持平 ，最高预期收益率上升30个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 13 5.28% 4.12% 1个月至3个 150 60.98% 5.44% 月 3个月至6个 56 22.76% 5.81% 月 6个月至1年 24 9.76% 5.71% 1年以上 3 1.22% 6.60% 上周8家银行共发行29款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品16款，平均预期收益率为3.33%。 **仅一款结构性产品未实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,259款产品到期，在269款公布了到期收益率的产品中， 除了1款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有产品均实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品546款 ，结构性产品63款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.35%，较上期报告上升43个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.83%，较上期报告下滑31个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有117款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为农业银行 发行的“‘金钥匙如意组合’ 2013年第15期看涨沪深300指数人民币理财产品”，该结构性产品投资期限40天，到期实现 年化8.20%的收益率。 上周农业银行还有一款结构性产品未实现最高预期收益率，由于该类型产品是“成对” 发行，当一款产品实现最高预期收益率的时候，另一款产品必定不能实现。 截至2014年2月14日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财 产品有81款（占比39.32%），所有产品近一年的平均净值增长率为-0.65%。其中，花旗银行 的“百达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为59.39%。（完） (整理 谢衡; 审校 张喜良)