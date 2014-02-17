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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:34 BJT

中国资管：上周29款集合信托产品发行，发行量大增逾八成

路透北京2月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（2月8日-14日）共有15家信托公司发行了29款集合信托产品，发行量较春节前一周增加13款，增幅81.25%。

29款新发行产品中，27款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为4.00亿元人民币，较节前一周增加2.03亿元，增幅为103.38%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为115.90亿元，较节前一周增加84.46亿元，增幅为268.63%。

其中，募集规模最大的是新时代信托发行的“象泰一号证券投资集合资金信托计划”，募集规模为50.00亿元，这是一款证券投资类产品。

从期限上看，29款新发行产品都公布了期限，平均期限32.34个月，较节前一周延长13.70个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 9.33% -0.12个百分点

20个月期 1 10.00%

24个月期 15 10.23% +0.76个百分点

30个月期 1 9.60%

60个月期 1 --

120个月期 1 --

240个月期 1 --

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了9款，工商企业领域产品发行了7款，基础设施领域产品发行了6款，金融领域产品发行了5款，证券投资和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了12款，贷款运用类产品发行了11款，组合运用类产品发行了4款，证券投资和债权投资类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品20款**

上周共有13家信托公司成立了20款集合信托产品，成立数量较节前一周减少14款，降幅41.18%。

20款成立产品中，12款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.27亿元，较节前一周增加0.43亿元，增幅为50.73%。

其中，安信信托成立的“长沙开福区海盟国际大厦项目股权投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，为4.80亿元。

共有16款新成立产品公布了期限，平均期限33.50个月，较节前一周延长9.83个月。共有9款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.83%，较节前一周下跌0.13个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了7款，工商企业和房地产领域产品各成立了4款，金融领域产品成立了2款，基础设施领域产品成立了1款，其他领域产品成立了2款。

从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了7款，债权投资类和贷款运用类产品各成立了3款，组合运用和权益投资类产品各成立了2款，股权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了2款。（完） (整理 谢衡; 审校 张喜良)
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