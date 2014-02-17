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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:37 BJT

《汇市简讯》澳元/美元呈区间波动，市场交投平淡

0430GMT

* 澳元/美元过去数小时陷于区间波动

* 美国今日假期之前，市场交投活动大幅降温

* 卖方仍主宰0.9070/80区间，下单量不如上周庞大

* 具传在0.91美元上方有大量停止单；小时图上的支撑点目前位于0.9010

* 商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周空头持仓减少，但降幅不大(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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