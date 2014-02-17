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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:53 BJT

国际油市：布兰特原油因需求疑虑重燃而跌破109美元，但受寒流支撑

“我认为油价不会偏离当前水平太多，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa表示。“目前市场正等待更多的经济指标出炉，来评估石油需求前景，特别是欧美需求前景。”

投资者还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布2月政策会议记录。联储主席叶伦也将赴参议院作证词陈述，不过具体日期未定。

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，暗示该国经济降温幅度可能并不像一些人担心的那样大。 该数据也为市场带来支撑。

供应遇阻疑虑继续支撑油价。利比亚国家石油公司称，该国每日石油产量已降至39万桶，因抗议者已经部分封锁了El Sharara油田的石油运输。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 许娜/张涛)
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