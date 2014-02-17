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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:50 BJT

香港个股：博雅互动料去年计入非经营项目后净利未必按年增加

路透香港2月17日 - 中国网络棋牌游戏开发商--博雅互动国际有限公司 周一称，预期去年经调整净利将有可观增长，然计入所有非经营项目后的净利却未必会有所增加。

该公司于联交所的声明称，预期2013年度经调整纯利将会较上年度录得可观增长，主要得益于移动游戏的收益大幅增加，但这尚未计入所有非经营项目，故此，经调整纯利的增加未必表示集团的年度净利将有所增加。

非经营项目包括以股份为基础的薪酬开支，过往发行并于上市前已转换为普通股的A系列优先股负债部分的公平值变动，以及与发行A系列优先股有关的服务费及于联交所上市的开支。

博雅互动将于2月27日公布全年业绩。据公司的上市文件显示，其于2012年度录得收益5.18亿元人民币，经调整纯利1.6亿元，分别按年上升63%及54%。

随着中国互联网消费发展提速，移动游戏开发商亦受到投资者注视。主打“德州扑克”游戏的博雅互动于去年11月香港首次公开发售（IPO）上市，招股价为5.35港元，上市约三个月以来已累计升121%。

该股今早收涨6.68%，报11.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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