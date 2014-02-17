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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:55 BJT

香港股市：触及三周高位，保险类股领涨

路透香港2月17日 - 港股周一早盘触及三周高位，保险商类股领涨，因其1月保费强劲增长。中国1月银行信贷数据强劲也助涨港股。

恒生指数 涨0.9%报22,497.8点，恒生国企指数 升1.6%。两个指数均触及1月24日以来高位。

出炉的1月数据“缓解对中国大陆经济成长的部分疑虑，但我认为从根本上变化并不大，”敦沛证券(Tanrich Securities)股票销售副总裁Jackson Wong表示。

中国工商银行 和建设银行 在香港市场均涨逾1%。中国民生银行 在香港市场升0.9%。

中国国家发改委今年将铁路货物运价上调12.5%，提振中资铁路相关个股。中国中铁 涨1.4%。

中国人寿保险H股 劲扬6.5%，有望创11月18日以来最大单日涨幅，之前该公司称1月保费收入为809亿元人民币。(完)
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