《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--《焦点》中国首月信贷及社会融资超预期，货币政策稳中偏紧基调难改
中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。 图表 link.reuters.com/jar86v
--人民日报：中国经济增速不能低于一定的“底线”
人民日报周一发表特别报导文章指出，合理的经济增长率一定要有，“现阶段中国保就业、将城镇失业率控制在5%左右，GDP增速就不能低于7.2%。”
--香港经济：土地人力短缺将窒碍经济发展，冀社会平衡取舍--财政司司长
香港财政司司长曾俊华表示，劳动力和土地是未来香港经济发展的主要限制，这两方面的供应不稳定，将会窒碍经济发展；做好土地、人力的供应，政府责无旁贷，希望社会能取得共识，作出适当的取舍和平衡。
--中国经济：国务院再取消和下放一批行政审批事项
中国国务院周六公布，再取消和下放64项行政审批项目和18个子项。此次内容突出了生产经营领域这个重点，且受益面进一步扩大。
--中国金融：发改委下调银行业业务监管费率，调整计费档次
中国发改委和财政部重新核定了银行业监管收费标准，综合费率下调，并将监管费计费基准最低一档由此前的3万亿元人民币提升至6万亿元。
--中国金融：去年移动支付额增长逾三倍，信用卡逾期增长超七成--央行
中国央行周一发布年度支付体系运行报告显示，2013年移动支付业务保持高位增长，全国共发生移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元人民币，同比分别增长212.86%和317.56%。
--香港房地产：政府称对实施租务管制建议有很大保留
香港长远房屋策略督导委员会完成公众谘询后周一向政府提交报告，运输及房屋局局长张炳良表示，长策会对政府实行任何形式的租务管制有顾虑，而政府对租管亦有很大保留。
--中美贸易：美国就中国太阳能产品倾销投诉做出初步裁决，或扩大征税范围
美国周五做出初步决定，朝着扩大对中国太阳能产品征收关税的范围迈出一步，可能将使用台湾零部件制造的面板纳入征税范围，这可能对美国快速成长的太阳能市场产生巨大影响。
【固定收益】
--中国债市：利率互换全线反弹，流动性更趋泛滥引发央行抽水担忧
中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线反弹。随着春节后资金大部分回流银行体系，资金面更趋泛滥，七天回购利率持续大幅走低，加之周末公布的1月新增信贷超预期，对央行出手回收流动性的疑虑升温。
--中国债市动态：现券震荡中稍弱，信贷高增及资金宽引发政策调控忧虑
中国银行间债市周一早盘现券呈震荡走势，长期利率债走势稍弱，收益率小幅走高，1月信贷增速较快，表明经济活力尚可，而流动性持续宽松，回购利率亦明显下滑，对于央行将出手调控资金面的忧虑有所升温。
--中国货币市场：资金供过于求七天回购利率跌破4%，机构心态偏乐观
中国银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。
--中国公开市场：长沙银行及中银国际证券被取消一级交易商资格--央行
中国央行上周五晚间发布2014年度公开市场业务一级交易商名单，合计46家金融机构，较上年减少了长沙银行及中银国际证券这两家机构。
【外汇】
--中国汇市：人民币略收升终结连四日跌势，本周G20会议前料保持升值
人民币兑美元即期 周一小幅收升，终结此前连续四日跌势。美元指数走弱后人民币中间价继续高开，盘间客盘偏向净结汇，但午盘两波疑似干预的大行购汇令即期汇价升幅收窄。
--《离岸人民币综述》人民币交易量飞速增长，催促金融改革提速
离岸人民币交易量正飞速增长，随着实质及投机交易需求被发掘，交易人民币已不仅限于亚洲投资人，亦扩展至欧洲区。与日增长的交易量，正呼唤着中国金融改革提速，外汇市场也将成为推动改革的一股力量。
【证券/期货】
--中国股市：沪综指收升至两个月新高，个股行情活跃
中国股市沪综指周一收升至两个月新高。今日大盘受首月信贷超预期影响高开后震荡上行，个股行情继续活跃。分析师指出，目前市场总体呈震荡特征，反弹行情继续以结构性方式进行，中小市值个股表现突出。
--中国期市：工业品期货全线反弹，空头回补及金银大涨引领
中国主要工业品期货周一几近全线反弹，一改此前低迷状态。分析师称，上周美国公布的1月工业产出月率及产能利用率不及预期，美元指数连续下跌，大宗商品价格顺势上扬，再加上周末公布的中国最新信贷数据，给市场以提振。
--台湾股市：大致收平，进入套牢区震荡恐难免
台湾股市周一收在平盘附近。分析师认为，由于台股加权指数在8,500点附近有个套牢重灾区，短期内日均量若未有效放大很难突破套牢区，短线台股料将陷入震荡整理，不排除本周台股可能压回整理。
--《RUSSELL专栏》中国1月原油进口创最高纪录，可能不完全是春节使然
中国1月原油进口创出每日663万桶的最高纪录，市场基本上将其解读为春节之前补充库存所致。但是部分原因也可以归于商业和战略原油库存双双增长。过去两个月每日可供加工的原油约为1,067万桶。尽管1月加工量可能高于12月的每日993万桶，但不太可能有可供加工的原油量那么高。这意味着部分原油已转入油库。
--企业并购：瑞银出资9,000万元人民币购买上海普民期货控股权
瑞银集团周一发表声明称，同意收购中国上海普民期货有限公司主要股权。声明补充称，瑞银将向该期货公司注资9,000万元人民币(1,480万美元)，并获得其95.42%股权。
--中国个股：金叶珠宝拟定增融资不超过56.9亿元，收购美国油田项目
黄金资源经营公司--中国金叶珠宝周一表示，将以非公开发行方式，融资不超过56.9亿元人民币，以收购美国油田项目以及补充流动资金。定向增发完成后，石油勘探、开采和销售业务将成为其主业之一。 (完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12