《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国首月信贷及社会融资超预期，货币政策稳中偏紧基调难改

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。 图表 link.reuters.com/jar86v

--人民日报：中国经济增速不能低于一定的“底线”

人民日报周一发表特别报导文章指出，合理的经济增长率一定要有，“现阶段中国保就业、将城镇失业率控制在5%左右，GDP增速就不能低于7.2%。”

--香港经济：土地人力短缺将窒碍经济发展，冀社会平衡取舍--财政司司长

香港财政司司长曾俊华表示，劳动力和土地是未来香港经济发展的主要限制，这两方面的供应不稳定，将会窒碍经济发展；做好土地、人力的供应，政府责无旁贷，希望社会能取得共识，作出适当的取舍和平衡。

--中国经济：国务院再取消和下放一批行政审批事项

中国国务院周六公布，再取消和下放64项行政审批项目和18个子项。此次内容突出了生产经营领域这个重点，且受益面进一步扩大。

--中国金融：发改委下调银行业业务监管费率，调整计费档次

中国发改委和财政部重新核定了银行业监管收费标准，综合费率下调，并将监管费计费基准最低一档由此前的3万亿元人民币提升至6万亿元。

--中国金融：去年移动支付额增长逾三倍，信用卡逾期增长超七成--央行

中国央行周一发布年度支付体系运行报告显示，2013年移动支付业务保持高位增长，全国共发生移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元人民币，同比分别增长212.86%和317.56%。

--香港房地产：政府称对实施租务管制建议有很大保留

香港长远房屋策略督导委员会完成公众谘询后周一向政府提交报告，运输及房屋局局长张炳良表示，长策会对政府实行任何形式的租务管制有顾虑，而政府对租管亦有很大保留。

--中美贸易：美国就中国太阳能产品倾销投诉做出初步裁决，或扩大征税范围

美国周五做出初步决定，朝着扩大对中国太阳能产品征收关税的范围迈出一步，可能将使用台湾零部件制造的面板纳入征税范围，这可能对美国快速成长的太阳能市场产生巨大影响。

【固定收益】

--中国债市：利率互换全线反弹，流动性更趋泛滥引发央行抽水担忧

中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线反弹。随着春节后资金大部分回流银行体系，资金面更趋泛滥，七天回购利率持续大幅走低，加之周末公布的1月新增信贷超预期，对央行出手回收流动性的疑虑升温。

--中国债市动态：现券震荡中稍弱，信贷高增及资金宽引发政策调控忧虑

中国银行间债市周一早盘现券呈震荡走势，长期利率债走势稍弱，收益率小幅走高，1月信贷增速较快，表明经济活力尚可，而流动性持续宽松，回购利率亦明显下滑，对于央行将出手调控资金面的忧虑有所升温。

--中国货币市场：资金供过于求七天回购利率跌破4%，机构心态偏乐观

中国银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。

--中国公开市场：长沙银行及中银国际证券被取消一级交易商资格--央行

中国央行上周五晚间发布2014年度公开市场业务一级交易商名单，合计46家金融机构，较上年减少了长沙银行及中银国际证券这两家机构。

【外汇】

--中国汇市：人民币略收升终结连四日跌势，本周G20会议前料保持升值

人民币兑美元即期 周一小幅收升，终结此前连续四日跌势。美元指数走弱后人民币中间价继续高开，盘间客盘偏向净结汇，但午盘两波疑似干预的大行购汇令即期汇价升幅收窄。

--《离岸人民币综述》人民币交易量飞速增长，催促金融改革提速

离岸人民币交易量正飞速增长，随着实质及投机交易需求被发掘，交易人民币已不仅限于亚洲投资人，亦扩展至欧洲区。与日增长的交易量，正呼唤着中国金融改革提速，外汇市场也将成为推动改革的一股力量。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收升至两个月新高，个股行情活跃

中国股市沪综指周一收升至两个月新高。今日大盘受首月信贷超预期影响高开后震荡上行，个股行情继续活跃。分析师指出，目前市场总体呈震荡特征，反弹行情继续以结构性方式进行，中小市值个股表现突出。

--中国期市：工业品期货全线反弹，空头回补及金银大涨引领

中国主要工业品期货周一几近全线反弹，一改此前低迷状态。分析师称，上周美国公布的1月工业产出月率及产能利用率不及预期，美元指数连续下跌，大宗商品价格顺势上扬，再加上周末公布的中国最新信贷数据，给市场以提振。

--台湾股市：大致收平，进入套牢区震荡恐难免

台湾股市周一收在平盘附近。分析师认为，由于台股加权指数在8,500点附近有个套牢重灾区，短期内日均量若未有效放大很难突破套牢区，短线台股料将陷入震荡整理，不排除本周台股可能压回整理。

--《RUSSELL专栏》中国1月原油进口创最高纪录，可能不完全是春节使然

中国1月原油进口创出每日663万桶的最高纪录，市场基本上将其解读为春节之前补充库存所致。但是部分原因也可以归于商业和战略原油库存双双增长。过去两个月每日可供加工的原油约为1,067万桶。尽管1月加工量可能高于12月的每日993万桶，但不太可能有可供加工的原油量那么高。这意味着部分原油已转入油库。

--企业并购：瑞银出资9,000万元人民币购买上海普民期货控股权

瑞银集团周一发表声明称，同意收购中国上海普民期货有限公司主要股权。声明补充称，瑞银将向该期货公司注资9,000万元人民币(1,480万美元)，并获得其95.42%股权。

--中国个股：金叶珠宝拟定增融资不超过56.9亿元，收购美国油田项目